छोटे से शहर से वकालत तक का सफर, जानिए कितने पढ़े-लिखे हैं देश के 53वें CJI बने जस्टिस सूर्यकांत

Justice Surya Kant Education Qualification: भारत के 53वें नए न्यायाधीश (सीजेआई CJI) जस्टिस सूर्यकांत आज अपने पद की शपथ लेंगे. आपको बता दें जस्टिस सूर्यकांत ने अनुच्छेद 370 बिहार चुनाव मतदाता सूची संशोधन और पेगासस जैसी कई चीजों में वो शामिल रहे. उनका ये कार्यकाल 15 महीने तक रहेगा और फरवरी 2027 तक वो अपने पद पर रहेंगे. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें इस पद की शपथ दिलाएंगी. आपको बता दें यहां तक का उनका सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था. छोटे से शहर से वकालत तक के सफर में उन्होने कई सारी कठिनाईयों का भी सामना करना पड़ा था. आइए आपको बताते हैं



जस्टिस सूर्यकांत का जन्म

जस्टिस सूर्यकांत का जन्म हरियाणा के हिसार जिले में 10 फरवरी, 1962 को हुआ. उनके पिता मदन गोपाल संस्कृत के टीचर थे. जस्टिस सूर्यकांत ने सबसे अलग जाकर कानून की पढ़ाई करने का फैसला किया. पांच भाई-बहनों में से वो सबसे छोटे हैं.



जस्टिस सूर्यकांत की पढ़ाई

जस्टिस सूर्यकांत ने अपनी स्कूलिंग हरियाणा के सरकारी स्कूल से की. फिर इसके बाद उन्होने हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार से बैचलर ऑफ लॉ की पढ़ाई पूरी की. विश्वविद्यालय में टॉपर भी रहे. उन्होने कई सारे पुरस्कार और गोल्ड मेडल भी जीते. हमेशा से पढ़ाई में नंबर 1 ही रहे हैं. अपने वकालत करियर की शुरुआत 1984 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में प्रैक्टिस से की. 2000 में वो हरियाणा के एडवोकेट जनरल नियुक्त हुए और भी 2001 में पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय के जज भी बने. उनका ये सफर और आगे बढ़ने का फैसला उनको कई ऊंचाइयों को पहुंचाता रहा और वो आज भारत के 53वें नए न्यायाधीश बन गए.

जस्टिस सूर्यकांत की लिखी किताब

आपको बता दें जस्टिस सूर्यकांत ने किताब भी लिखी जिसका नाम एडमिनिस्ट्रेटिव जियोग्राफी ऑफ इंडिया है, जो साल 1988 में प्रकाशित हुई थी. उनको हर चीज के बारे में गहराईयों से जानने का काफी ज्यादा शौक भी है.

