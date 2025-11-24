Advertisement
गांव से बॉलीवुड तक का सफर, जानिए कितने पढ़े-लिखे थे बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र

Dharmendra Education Qualification: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहें.  89 साल की उम्र में दुनिया से अलविदा कह दिया. आज आपको गांव के स्कूल से बॉलीवुड तक का सफर बताते हैं कैसे उन्होने गांव के स्कूल से बॉलीवुड फिल्मों में काम किया.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Nov 24, 2025, 05:27 PM IST
Dharmendra Education Qualification:  बॉलीवुड ने आज अपना ही-मैन दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को खोया दिया. 89 साल की उम्र में वो दुनिया को अलविदा कहे गए.  इस खबर से पूरे बॉलीवुड में शोक का माहौल है. अभिनेता ने अलग-अलग किरदारों से फैंस के दिलों में एक खास जगह बनाई है. गांव के स्कूल से उन्होने बॉलीवुड तक का सफर तय किया था. आज आपको इस खबर में बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र कितने पढ़े-लिखे हैं, ये बताते हैं. उनको अभिनय करने का शौक बचपन से ही था इसलिए इस सपने को पूरा करने के लिए वो मुंबई चले गए. 

धर्मेंद्र का जन्म और पढ़ाई

दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना में हुआ था. उनका बचपन वहीं की मिट्टी में बीता था. पिता एक सरकारी स्कूल में हेडमास्टर थे. अपनी शुरुआती पढ़ाई उन्होने वहीं के एक सरकारी स्कूल में की थी और फिर फगवाड़ा में मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की थी. धर्मेंद्र पढ़ाई-लिखाई में ठीक थे. धर्मेंद्र के अंदर बचपन से ही कूट-कूटकर टैलेंट भरा हुआ था. 
 

बॉलीवुड में कैसे मिली ही-मैन को पहचान

धर्मेंद्र ने गांव से अपनी शिक्षा लेने के बाद अपना मन अभिनय की तरफ बढ़ा लिया आपको बता दें बचपन से ही उनको एक्टिंग करने का काफी ज्यादा शौक रहा है. अपने इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होने मुंबई की ओर अपने कदम को बढ़ाया फिर उन्होने कई सारी फिल्मों में काम करके अपनी एक अलग पहचान बनाई. उन्होने अपने इस सपने को पूरा करने के लिए कई सारी मेहनत भी की थी उन्होने उस समय लगभग 200 से अधिक फिल्मों में काम  किया था.  शोले,  यमला पगला दीवाना फिल्म से उनको खास पहचान मिली. आज भी फैंस को उनकी फिल्में देखना काफी ज्यादा पसंद आता है उन्होने इमोशनल, एक्शन और ड्रामा कई तरह की फिल्में की है. 

इसे भी पढ़ें:  कितने पढ़े-लिखे हैं देश के 53वें CJI बने जस्टिस सूर्यकांत

 

