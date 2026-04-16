पढ़ाई पूरी, लेकिन रिजल्ट कमजोर... प्रतियोगी परीक्षाओं में बढ़ रहा 'क्लैरिटी क्राइसिस'; कहां पीछे छूट रहे आपके बच्चे?

Exam Prep Market In India: भारत में स्कूल के साथ-साथ छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों में भी जुटे रहते हैं. बताया जा रहा है कि पिछले एक दशक में भारत के परीक्षा तैयारी बाजार ( Exam Prep Market) में काफी तेजी से वृद्धि देखी गई है, जिसमें साल 2025 में 23 लाख से अधिक छात्र NEET परीक्षा में शामिल हुए, जबकि JEE Main में हर साल लगातार 15 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों की भागदारी होती है. इसमें UPSC, CLAT, CUET और राज्य स्तरीय परीक्षाओं को भी शामिल कर लें, तो हर साल उम्मीदवारों की संख्या 3 करोड़ से ज्यादा हो जाती है. इस बढ़ोत्तरी के साथ ही स्टडी मटीरियल की उपलब्धता में भी कई गुना ज्यादा बढ़ोत्तरी देखी गई है.

अलग-अलग रिसोर्सेज खोजते हैं छात्र

आज के समय में एक सामान्य NEET या JEE उम्मीदवार किताबों, कोचिंग नोट्स, टेस्ट सीरीज और ऑनलाइन लेक्चर्स समेत कई तरह के 5-7 रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता है. हालांकि, टीचर्स का कहना है कि इस बढ़ोत्तरी के बावजूद रिजल्ट संतोषजनक नहीं है. देश का कोचिंग सेंटर माने जाने वाले कोटा के शिक्षकों का कहना है कि कई छात्र कई क्लासेज में शामिल होते हैं और कई प्लेटफॉर्म्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, लेकिन फिर भी वे रैंक पाने में संर्घष करते हैं. उनके मुताबिक छात्र कई स्टडी मटीरियल के बीच स्विच करते रहते हैं, जिससे वे पहले से मौजूद मटीरियल में गहराई से ध्यान नहीं देते. वे हमेशा पढ़ने के लिए अलग-अलग रिसोर्सेज खोजते हैं.

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रिवीजन को महत्व नहीं देते छात्र

दिशा पब्लिकेशन के डायरेक्टर अविनाश अग्रवाल ने कहा,' आजकल समस्या विषयवस्तु की कमी नहीं, बल्कि स्पष्टता की कमी है. छात्रों के पास पहले से ही भरपूर मात्रा में स्टडी मटीरियल उपलब्ध है, फिर भी कई छात्र सही स्ट्रैटजी के बिना संसाधनों को बदलते रहने के कारण कन्फ्यूज हो जाते हैं. प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितना समझते हैं, अभ्यास करते हैं और दोहराते हैं, न कि इस बात पर कि आप कितना पढ़ते हैं.' शिक्षकों का कहना है कि छात्रों के लिए प्रैक्टिस करना बेहद जरूरी है, लेकिन छात्र अपना अधिकतर समय केवल सीखने में ही लगा देते हैं. वे लेक्चर्स देखते है, नोट पढ़ते हैं और फिर खुद को प्रोडक्टिव समझते हैं. वे प्रैक्टिस और रिवीजन को महत्व नहीं देते, जिसके चलते उन्हें संघर्ष करना पड़ता है.

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जरूरी है प्रैक्टिस

यूट्यूब और अनएकेडमी जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने भले ही छोटे शहरों में छात्रों को पढ़ने के लिए अवसर खोल दिए हैं, लेकिन इससे उन आदतों की भी भरमार हुई है, जिनमें छात्र वीडियो देखकर ये तो सोचते हैं कि उन्होंने ज्ञान सीख लिया, लेकिन उन्हें इसकी प्रैक्टिस नहीं रहती है. अग्रवाल ने आगे कहा,' संरचित तैयारी महत्वपूर्ण है, जिसमें सीखना, रिवीजन करना और परीक्षा एक साथ चलती हैं. छात्रों को पैसिव कंजम्पशन से एक्टिव लर्निंग की तरफ बढ़ना चाहिए. खासतौर से लगातार प्रैक्टिस और सेल्फ एसिस्मेंट से.' उन्होंने कहा कि भविष्य में एजुकेशन पब्लिशिंग केवल कंटेंट प्रोवाइड करने से ज्यादा आउटकम देने वाले सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेगा. यह छात्रों को उनकी तैयारी में ज्यादा प्रभावी ढंग से मार्गदर्शन करने के लिए मटीरियल को प्रैक्टिस और परीक्षा के साथ संयोजित करेगा.

ऐसे करें तैयारी

शिक्षकों के मुताबिक छात्र टाइम मैनेजमेंट में भी गलती करते हैं. वे लंबे समय तक पढ़ने को बेंचमार्क समझते हैं, जबकि निरंतरता ( Consistency) ज्यादा मायने रखती है. शिक्षकों का कहना है कि महीनों तक रोजाना 4-6 घंटे तक लगातार पढ़ाई करना अनियमित रूप से पढ़ने से ज्यादा बेहतर है. उनके मुताबिक 50-60 मिनट की पढ़ाई के बाद छोटे ब्रेक और कुछ घंटों के बाद लंबे ब्रेक फोकस बनाए रखने और थकान से बचने में मदद करते हैं. इसके अलावा नियमित मॉक टेस्ट छात्रों की कमजोरी और उनकी तैयारी को परखने में भी मदद करती है. छात्रों के पढ़ने के तरीके में बदलाव पब्लिशर्स और एड टेक कंपनियों के लिए प्रोडक्ट बनाने का तरीका बदल रहा है. अब मांग केवल ज्यादा कंटेंट जोड़ने की नहीं है, बल्कि वे ऐसा व्यवस्थित समाधान चाहते हैं, जिसमें कॉन्सेप्ट की स्पष्टता, प्रैक्टिस और टेस्टिंग को एक ही जगह पर लाया जाए.

भारत का टेस्ट प्रिपरेशन मार्केट साल 2025-2030 के बीच लगभग 6.04 अरब डॉलर बढ़ने का अनुमान है. वह भी 8.7 प्रतिशत CAGR के साथ, जो छात्रों और अभिभावकों द्वारा रिजल्ट फोकस्ड लर्निंग में बढ़ते इनवेस्टमेंट को दिखाता है. ऐसे में छात्रों के लिए मैसेज साफ है कि ज्यादा मटीरियल बेहतर परिणाम की गारंटी नहीं देता है, बल्कि सही दिशा, सीमित लेकिन भरोसेमंद संसाधन और लगातार प्रैक्टिस ही फर्क लाते हैं.