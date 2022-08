How to Become Judge: जज कैसे बनें, क्या-क्या होनी चाहिए योग्यता और कितनी मिलती है सैलरी?

How to Become Judge in India: डिया में न्यायपालिका का काफी महत्व है. यह स्वतंत्र संस्था है और इसे संविधान का संरक्षक नियुक्त किया गया है. जितना महत्व अदालत का है, उतना ही इसके जज का होता है. जज ही लोगों को न्याय दिलाता है औ सही गलत का फैसला करता है. यह काफी जिम्मेदारी वाला पद है. इस पर बैठना इतना आसान नहीं है. जज बनने के लिए कई योग्यताओं की जरूरत होती है. अज हम बात करेंगे इसी पर कि आखिर कोई जज कैसे बन सकता है, जज का वेतन क्या होता है.

इस तरह बनें जज

अगर आप जज बनने का सपना देख रहे हैं तो सबसे पहले इस बात को गांठ बांध लें कि आपके पास लॉ में ग्रेजुएशन की डिग्री आवश्य हो. इसके अलावा आपने कम से कम 7 साल तक वकालत की हो. इसके बाद ही जाकर आप जज की परीक्षा दे सकते हैं. जज की परीक्षा पास करने के बाद ही आपको यह पोस्ट मिलती है. एलएलबी में ग्रेजुशन के लिए आप डीयू, सीसीएसयू औऱ कई अन्य यूनिवर्सिटी का रुख कर सकते हैं. जब आपके पास वकालत की डिग्री आ जाए तो किसी कोर्ट में खुद को वकील के रूप में रजिस्टर्ड कराएं. जब आपको यहां 7 साल का अनुभव हो जाए तो जज की परीक्षा के लिए अप्लाई करें.

देना होता है ये एग्जाम

भारत के हर राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग (STATE PUBLIC SERVICE COMMISSION) के द्वारा न्यायिक सेवा परीक्षा (JUDICIAL SERVICE EXAM), जिला या अधीनस्थ न्यायालय (SUBORDINATE COURT ) की परीक्षा का आयोजन किया जाता है. राज्य के हिसाब से परीक्षा अलग-अळग हो सकती है. एग्जाम तीन चरणों में होता है. पहला है प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा है वस्तुनिष्ट परीक्षा और तीसरा है मुख्य परीक्षा और अंत में इंटरव्यू होता है.

कितनी होती है सैलरी

कई लोग जानना चाहते हैं की आखिर जज की सैलरी कितनी होती है. जूनियर सिविल जज की सैलरी 45 हजार और वरिष्ठ जज की सैलरी करीब 80 हजार रुपये महीने होती है. वेतन में राज्य के हिसाब से अंतर हो सकता है. जज अगर हाई कोर्ट का है तो न्यायाधीश का वेतन 2.50 लाख रुपये है, जबकि हाई कोर्ट के अन्य जजों की सैलरी 2.25 लाख रुपये महीने होती है. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2.80 लाख है तथा अन्य जजों का वेतन 2.50 लाख रूपये है.

