बाएं हाथ का खेल है ड्रोन पायलट बनना, बिना डिग्री के भी बना सकते हैं करियर; ऐसे दें अपने हुनर को पहचान

Qualifications For Drone Pilot: टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में आजकल लोगों के पास कई करियर ऑप्शंस बढ़ गए हैं. इन्हीं में से ड्रोन पायलट एक नया करियर च्वॉइस बनकर उभरा है. खेल का मैदान, शादी, फिल्म या कोई भी बड़ा इवेंट हो आजकल ड्रोन का इस्तेमाल आम हो गया है. लोग अपने हर फंक्शन में इसका इस्तेमाल होते देखना चाहते हैं. क्या आपने कभी सोचा है कि ड्रोन पायलट कैसे बनते हैं और इसे उड़ाने के लिए कौनसी डिग्री लेनी पड़ती है?

ड्रोन पायलट बनने के लिए योग्यता

बता दें कि ड्रोन पायलट बनने के लिए आपको किसी बड़ी डिग्री की आवश्यकता नहीं है. आप किसी भी स्ट्रीम से 10वीं या 12वीं पास करके ड्रोन पायलट बन सकते हैं. भारत सरकार की तरफ से डायरेक्टर जनरल ऑफि सिविल एविएशन द्वारा ड्रोन से संबंधित कई नियम बनाए हैं. ऐसे में जो लोग ड्रोन पायलट बनना चाहते हैं उनके लिए मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेना बेहद जरूरी है. ड्रोन ऑपरेट करना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है. ऐसे में इसके लिए यह नियम बनाया गया है.

ड्रोन पायलट बनने के लिए क्या सीखना होगा?

ट्रेनिंग के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफि सिविल एविएशन की तरफ से रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन (RPTO) को मान्यता दी गई है. इस दौरान ट्रेनिंग में ड्रोन को उड़ाना, सुरक्षा नियम, मौसम, इसके जोखिम और बैटरी-कैमरे के साथ इमरेजेंसी जैसी हालतों में ड्रोन को ऑपरेट करना सिखाया जाता है. इसके अलावा प्रोफेशनल ड्रोन पायलट बनने के लिए DGCA का रिमोट पायलट सर्टिफिकेट लेना भी जरूरी है. इसे ऑपरेट करने के लिए आपके पास लाइसेंस होना जरूरी है. यह 10 साल तक वैलिड रहता है.

कौनसा कोर्स करना होगा?

वैसे तो ड्रोन पायलट बनने के लिए 10वीं और 12वीं पास की योग्यता काफी है, लेकिन जो लोग ड्रोन टेक्नोलॉजी और एयरक्राफ्ट के फील्ड में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं वे बीटेक इन एयरोस्पेस इंजीनियरिंग, बीटेक इन एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और बीएससी या बीटेक इन एविएशन या डिप्लोमा इन एरोनॉटिक्स/ ड्रोन टेक्नोलॉजी की डिग्री ले सकते हैं.