How To Became A Pilot: कई बच्‍चों का सपना रहता है वे बड़े होकर डॉक्‍टर, इंजीनियर या पायलट बनेंगे. हाल ही में NDA परीक्षा का रिजल्‍ट आया है. ऐसे में क्‍या आप जानते हैं कमर्शियल पायलट बनने के लिए आपको किस तरह की परीक्षा देनी होती है. दरअसल आप दो तरह से पायलट बन सकते हैं. पहला तरीका भारतीय वायु सेना में शामिल होना, वहीं दूसरा तरीका है आप ग्रेजुएशन कर DGCA में कमर्शियल पायलट के लाइसेंस के लिए अप्‍लाई कर दें, तो चलिए जानते हैं अगर आप प्राइवेट एयरलाइन्‍स के लिए पायलट कैसे बन सकते हैं.

पायलट के लिए कोर्स

12वीं कक्षा के बाद आप बीएससी एविएशन (B.Sc. Aviation), बीबीए एविएशन मैनेजमेंट (BBA Aviation Managment), एमबीए एविएशन मैनेजमेंट (MBA Aviation Managment), बीई एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग (Aeronautical Engineering) आदि अंडरग्रेजुएट या पोस्‍ट ग्रेजुएट कोर्स कर सकते हैं. एनआईएमएस यूनिवर्सिटी(nims university), इंदिरा गांधी राष्‍ट्रीय उड़ान अकादमी में भी ये कोर्स किए जा सकते हैं. यहां प्रवेश लेने के लिए उम्‍मीदवार को रिटन एग्‍जाम, एप्‍टीट्यूट टेस्‍ट और इंटरव्‍यू देना होगा.

कमर्शियल पायलट बनने के लिए चाहिए ये योग्‍यता

उम्‍मीदवार को साइंस (मैथ्‍स) विषय में कम से कम 50% अंक के साथ कक्षा 12वीं पास करनी होगी.

वह शारीरिक और मानसिक तरीके से स्‍वस्‍थ हो.

उम्‍मीदवार का मोटर स्किल कॉर्डिनेशन और आंखों का विजन बेहतर होना चाहिए.

उम्‍मीदवार की उम्र कम से कम 16 साल हो.

ये अनिवार्यता भी करनी होगी पूरी

अगर आप कमर्शियल पायलट बनना चाहते हैं तो आपको डायरेक्‍टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) से कमर्शियल पायलट का सर्टिफिकेट लेना जरूरी है. इसके अलावा कमर्शियल पायलट बनने के लिए आपको 250 घंटे की उड़ान भी पूरी करनी होती है. अगर आप एयरलाइंस में पायलट के लिए अप्‍लाई करेंगे तो उससे पहले आपको DGCA द्वारा आयोजित होने वाली एक परीक्षा में कम से कम 70 फीसदी अंक लाने होंगे. इसके साथ ही आपको कमर्शियल पायलट का लाइसेंस भी प्राप्‍त करना होगा.

