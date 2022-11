Social Media Income Tips: सोशल मीडिया से करनी है कमाई, शुरुआत करने से पहले इन 6 बातों का रखें ध्यान

How to Earn Money from Social Media: इंटरनेट पर कमाई के अलग अलग साधन मौजूद हैं लेकिन इनमें जोखिम भी हैं. इंटरनेट से घर बैठे कमाई करना जितना आसान है इसमें जोखिम भी उतने ही ज्यादा हैं. आज हम आपको कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं. अगर आप भी सोशल मीडिया से कमाई करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है. इसकी सबसे खास बात ये है कि इंटरनेट से कमाई अपनी रुटीन की नौकरी के साथ भी कर सकते हैं. आप इन्फ्लुएंसर बनकर आप कमाई करने की सोच रहे हैं तो आपको इसके बारे में और जानने की जरूरत है.

स्थिरता या अनिश्चितता (Stability or uncertainty): जब आप नौकरी करते हैं तो आपकी इनकम फिक्स होती है. इसलिए आप सेफ महसूस करते हैं, लेकिन इन्फ्लुएंसर बनने के बाद ऐसा हो सकता है कि किसी महीने बहुत कमाई हो और किसी महीने कुछ भी कमाई न हो.

खुद के लिए समय: नौकरी में आपके काम करने का समय तय होता है. आपको पता होता है कि कब ऑफिस जाना है कब क्या काम करना है. कब घर जाना है. लेकिन, इन्फ्लुएंसर के काम की कोई निश्चित समय सीमा नहीं होती. खासकर शुरुआती दौर में, क्योंकि तब कंटेंट के लिए रिसर्च करने, स्क्रिप्टिंग, शूटिंग से लेकर एडिटिंग तक सारे काम खुद ही करने होते हैं.

क्रिएटिव होना पहली शर्त: एक नौकरी में आपको काम बिल्कुल उसी तरह पूरा करना होता है, जैसा कि कहा गया हो. इन्फ्लुएंसर के काम में क्रिएटिवटी की खूब संभावना भी होती है और जरूरत भी.

कंटेंट के लिए अपनाएं ये टिप्स

इंस्टाग्राम पर बिजनेस एकाउंट बनाएं या यूट्यूब चैनल क्रिएट करें. इनमें अपने बारे में जानकारी रोचक ढंग से पेश करें.

कंटेंट के लिए अपनी पसंद का क्षेत्र चुनें और उसमें कंपटीशन का एनलिसिस करें.

अपने कंटेंट को उस फील्ड के अन्य कंटेंट से अलग बनाने की कोशिश करें.

वीडियो कंटेंट की क्वालिटी अच्छी हो.

कंटेंट के लिए शूटिंग और एडिटिंग के अच्छे डिवाइस और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें.

वीडियो कंटेंट के टाइटिल में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करें, जो यूजर आमतौर पर इस विषय से संबंधित सर्च में इस्तेमाल करता हो. इस तरह कंटेंट देखे जाने की संभावना बढ़ेगी.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर