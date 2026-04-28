ICSE ISC Result 2026 Updates: ICSE और ISC रिजल्ट 2026 पर आया सबसे बड़ा अपडेट; जानें कब जारी होगा स्कोरकार्ड

ICSE ISC Result 2026 Updates: देशभर के लाखों छात्रों के लिए इंतजार का समय अब खत्म होने वाला है. काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन की ओर से ICSE और ISC रिजल्ट 2026 को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है. माना जा रहा है कि नतीजे जल्द जारी किए जा सकते हैं. पिछले सालों के ट्रेंड को देखें तो रिजल्ट अप्रैल के आखिरी हफ्ते या मई के पहले हफ्ते में आने की संभावना है. ऐसे में छात्र और परिवार वाले दोनों अब रिजल्ट की तारीख का इंतजार कर रहे हैं.

कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक नोटिस तेजी से वायरल हुआ था. उसमें दावा किया गया था कि रिजल्ट 22 अप्रैल को जारी होंगे. इस खबर से छात्रों में हलचल मच गई थी. लेकिन बाद में CISCE ने इस नोटिस को फर्जी बताया. बोर्ड ने साफ कहा कि ऐसी कोई तारीख तय नहीं की गई थी. हालांकि कहा जा रहा है कि इस बार रिजल्ट थोड़ा पहले भी जारी हो सकते हैं.

30 अप्रैल तक आ सकते हैं रिजल्ट?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ICSE और ISC के नतीजे 30 अप्रैल तक आ सकते हैं. हर साल की तरह इस बार भी रिजल्ट ऑनलाइन जारी किए जाएंगे. छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोरकार्ड देख सकेंगे. इसके लिए उन्हें अपना UID और इंडेक्स नंबर डालना होगा. रिजल्ट स्क्रीन पर आते ही उसे डाउनलोड या प्रिंट भी किया जा सकता है.

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पिछले साल के आंकड़ें

अगर पिछले सालों के आंकड़ों पर नजर डालें, तो CISCE आमतौर पर अप्रैल के आखिरी सप्ताह से मई के पहले सप्ताह के बीच रिजल्ट जारी करता है. साल 2024 और 2025 में भी नतीजे 30 अप्रैल से 6 मई के बीच आए थे. इसी वजह से इस बार भी 30 अप्रैल के आसपास रिजल्ट आने की चर्चा हो रही है. साथ ही इस बार CVE यानी वोकेशनल कोर्स का रिजल्ट भी ICSE और ISC के साथ ही जारी किया जाएगा.

पिछले साल का रिजल्ट काफी शानदार रहा था. ICSE में करीब 2.5 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हुए थे. इनमें 99.35 प्रतिशत छात्र पास हुए थे. वहीं ISC में करीब 99 हजार छात्रों ने परीक्षा दी थी. इनमें 99.34 प्रतिशत छात्र सफल रहे थे. इस साल ICSE की परीक्षाएं 17 फरवरी से 30 मार्च तक चली थीं. जबकि ISC की परीक्षाएं 12 फरवरी से 3 अप्रैल के बीच आयोजित हुई थीं. अब परीक्षा खत्म होने के बाद छात्रों को सिर्फ अपने रिजल्ट का इंतजार है. जो जल्द खत्म होने की उम्मीद है.

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