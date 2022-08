Admission Alert: आईआईएम रोहतक लेकर आया 2 साल का स्पेशल मैनेजमेंट कोर्स, इस तरह करें अप्लाई

How to Apply for PG Dimploma in Sports Management: अगर आपका रुझान मैनेजमेंट कोर्सों की तरफ है, क्या आप रूटीन कोर्स से कुछ अलग करना चाहते हैं. अगर हां तो आपके लिए अच्छी खबर है. आईआईएम रोहतक ने स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम शुरू किया है. ऐसा करने वाला यह पहला आईआईएम संस्थान है. आईआईएम रोहतक ने अनुभवी पेशेवरों, खेल प्रेमियों और खेल प्रशासकों के लिए "स्पोर्ट्स मैनेजमेंट" में 2 साल के विशेष कार्यक्रम के लिए आवेदन मांगा है. आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं.

कोर्स में सीखने को मिलेगा ये

यह कोर्स खेल, मनोरंजन और संबंधित उद्योगों में काम करने में रुचि रखने वाले मेहनती कैंडिडेट्स के लिए है. इस कोर्स के स्टूडेंट्स राष्ट्रीय और विश्व स्तर पर खेल उद्योग में कानूनी, नियामक, परिचालन, वित्तीय और ब्रांडिंग अवधारणाओं को समझेंगे. इसके अलावा आपकी स्किल्स भी अच्छी होगी.

ये होनी चाहिए योग्यता

अगर आप इस कोर्स में दाखिले का मन बना रहे हैं, तो यहां इससे जुड़ी योग्यता को जानना भी जरूरी है. हम आपको बता दें कि इसमें दाखिले के लिए कैंडिडेट्स का किसी भी विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री अनिवार्य है. 50 प्रतिशत से कम मार्क्स वाले कैंडिडेट्स इस कोर्स में आवेदन नहीं कर सकते. अगर आप इस फील्ड में पहले से जुड़े हैं तो आपके लिए और फायदा होगा. अगर आप इस कोर्स में आवेदन करने के लिए योग्य और इच्छुक हैं तो आपको इसकी लास्ट डेट का भी ध्यान रखना होगा. इसके लिए आप संस्थान की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं या फिर आप इंस्टिट्यूट के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके जानकारी हासिल कर लें.

आवेदन कैसे करें

इस कार्यक्रम में रुचि रखने वाले कैंडिडेट्स आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं. इसके लिए आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा.

सबसे पहले इंस्टिट्यूट की वेबसाइट www.iimrohtak.ac.in पर विजिट करें.

इसके बाद एडमिशन वाले लिंक पर क्लिक करें.

अब इस कोर्स को सेलेक्ट करें और आगे फॉर्म में अपनी डिटेल भरकर सब्मिट कर दें.

इसके बाद आपको 1,000 रुपये का नन-रीफंडेबल फीस का भुगतान करना होगा.