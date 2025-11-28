भारत के 'एलन मस्क', ISRO की नौकरी छोड़ भारत में खोली देश की पहली प्राइवेट स्पेस कंपनी; अब गाड़ रही झंडे

India First Private Space Company: भारत के 2 IITians ने ISRO में नौकरी छोड़ने के बाद देश की पहली स्पेस एजेंसी खोली है. इसका लोकार्पण पीएम मोदी ने किया.
Trending Photos
Private Space Company Of India: पीएम मोदी ने गुरुवार 28 नवंबर 2025 को भारत के पहले प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 का इनॉगरेशन किया. यह रॉकेट 26 मीटर ऊंचा है और अपने साथ 300 किलोग्राम सैटेलाइट ले जाने में सक्षम है. इस रॉकेट को देश की पहली प्राइवेट स्पेस कंपनी 'स्काईरूट एयरोस्पेस' की ओर से बनाया गया है. इसके रॉकेट अगले साल 2026 में लॉन्च होगा. बता दें कि इस स्पेस कंपनी को 2 IITian की ओर से शुरु की गई है. उन्होंने यह कंपनी ISRO की नौकरी छोड़कर शुरु की है.
बता दें कि 'स्काईरूट एयरोस्पेस' की स्थापना साल 2018 में हैदराबाद में हुई है. कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक इसके फाउंडर वन कुमार चांदना और नागा भरत हैं. दोनों IITian कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में COO और को फाउंडर के रूप में रजिस्टर्ड हैं. इसके अलावा 'स्काईरूट एयरोस्पेस' के इनवेस्टर मुकेश बंसल हैं उनका नाम भी कंपनी के फाउंडर के ौतर पर शामिल किया गया है.
ये भी पढ़ें- RITES Recruitment 2025: ग्रेजुएट्स के लिए सुनहरा मौका! राइट्स में असिस्टेंट मैनेजर के 400 पदों पर निकली भर्ती, इस दिन होगी परीक्षा
पवन कुमार चंदना और नागा भारत डाका ने भारतीय स्पेस एजेंसी ISRO में काम किया है. यहां 2-5 साल तक ताम करने के बाद उन्होंने देश की पहली प्राइवेट स्पेस कंपनी शुरू की. पवन कुमार चांदना साल 1991 में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जन्में हैं. उन्होंने IIT खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक और थर्मल साइंस एंड इंजीनियरिंग में एमटेक किया है. इसके बाद वह ISRO के साथ जुड़ गए थे. इसी दौरान उन्होंने नौकरी छोड़ अपने दोस्त नागा भरत के साथ मिलकर 'स्काईरूट एयरोस्पेस' की स्थापना की.
ये भी पढ़ें- Success Story: 3 बार हुई फेल, नहीं मानी हार, चौथे प्रयास में AIR-18 लाकर बनीं IAS, ऐसे तय किया SDM से IAS का सफर
पवन कुमार चंदना के जैसे ही 'स्काईरूट एयरोस्पेस' के को फाउंडर नागा भरत भी IItian हैं. वह आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं. उन्होंने IIT मद्रास से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक और माइक्रो इलेक्ट्रानिक्स एंड वीएलएसई डिजाइन में एमटेक किया है. टाटा के साथ इंटर्नशिप करने के बाद उन्होंने साल 2012-2015 तक ISRO के साथ एवोनिक्स इंजीनियर के तौर पर काम किया. आज उनकी स्पेस कंपनी ऊंचाई छू रही है.