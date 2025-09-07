IIT Success Story: 12वीं में 39% से पास, किताब बेचने वाले की मानी सलाह; दिया IIT JEE एग्जाम, जानें राजीव दंडोतिया की सफलता की कहानी
IIT Success Story Rajiv Dandotiya: एक ऐसे शख्स के बारे में जानने जा रहे हैं जो पढ़ना पसंद नहीं करते था लेकिन लाइफ में एक मोड़ आया कि सबसे कठिन परीक्षा में पास होकर इंजीनियर बन गए. आइए IIT JEE एग्जाम क्रैक करने वाले राजीव दंडोतिया की सफलता की कहानी जानते हैं

Written By  Simran Singh|Last Updated: Sep 07, 2025, 04:48 PM IST
IIT Success Story Rajiv Dandotiya: जिस तरह से एज जस्ट आ नंबर होता है कई बार स्कूल के दौरान आए मार्क्स भी एक नंबर ही रह जाते हैं जब सफलता की गूंज चारों ओर होने लगती है. आप पढ़ाई में कैसे थे या घर की आर्थिक स्थिति कैसी है, ये तब मान्य नहीं रखती जब आपकी मेहनत लग्न खुद चीख-चीखकर बोले कि ‘हां, मैं सफल हूं और वो करके दिखा दिया है जिसे कर पाएंगे ये इरादा खुद भी खो बैठे थे.’ दरअसल, ये लाइन सिर्फ बोलने के लिए नहीं बल्कि सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक आईआईटी जेईई एग्जाम को क्रैक करने वाले राजीव दंडोतिया की है. किसने सोचा होगा जो बच्चा 12वीं कक्षा में केवल 39 प्रतिशत मार्क्स से पास हुआ है वो दुनिया के कठिन परीक्षाओं में से एक IIT JEE एग्जाम को क्रैक कर लेगा और एक नामी कंपनी में विदेश जाकर नौकरी करेगा.

सबकी बातों पर पूर्ण विराम लगाते हुए राजीव दंडोतिया ने इंजीनियर बनकर ऐसा कर भी दिखाया और कई लोगों के लिए एक मिसाल बन गए. आज एक स्वीडन कंपनी में इंजीनियर पद पर नौकरी कर रहे हैं, आइए IIT JEE एग्जाम को क्रैक करने वाले राजीव दंडोतिया के सफलता की कहानी जानते हैं.

राजीव दंडोतिया ज्यादा पढ़ने वाले बच्चों में से नहीं है, उनका हाल बस उन बच्चों के जैसा था कि पासिंग मार्क्स आए जाए तो खुश हो जाएंगे. 12वीं बोर्ड परीक्षा में वो 39 प्रतिशत अंकों के साथ आगे की पढ़ाई कर पाए. वो तो केमिस्ट्री में ग्रेस मार्क्स ने हाथ थाम लिया वरना पास होना मुमकिन न था. रिजल्ट के बाद जितना पढ़ते भी थे वो भी इंटरेस्ट खत्म होता चला गया.

पिता के साथ फैक्ट्री में किया काम

राजीव दंडोतिया के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी. उनके पिता की एक छोटी सी फैक्ट्री थी और माता जी हाउसवाइफ. उन्होंने शिक्षा भी घर के नजदीक धौलपुर के सरकारी स्कूल से पूरी की थी जहां टीचर पढ़ाने भी कभी-कभी आया करते थे. हालांकि, आर्थिक स्थिति कमजोर होने के वजह से उन्होंने आगे पढ़ने की जगह पिता की फैक्ट्री में काम करने का सोचा मगर कुछ सालों में फैक्ट्री बंद करनी पड़ गई और सोचा कि किसी BSc कोर्स में एडमिशन लें लेकिन नंबर बहुत कम थे तो विज्ञान की मेन स्ट्रीम वाले कोर्स में एडमिशन मुश्किल था.

किताब बेचने वाले की मानी सलाह

12वीं के बाद वो एक स्थानीय किताब की दुकान पहुंच गए. पता नहीं क्या सूजी कि उन्होंने किताब बेचने वाले दुकानदार से ही पूछ लिया कि कौन सा एग्जाम दे सकते हैं. इसका जवाब देते हुए किताबों के दुकानदार ने कहा कि IIT JEE की परीक्षा दे सकते हो, फिर क्या था लाइफ के उस मोड़ पर आ गए जहां कदम रखने पर मुलाकात सिर्फ किताबों से होगी. मेहनत, लग्न की जरूरत होगी और फोकस पढ़ाई पर होना जरूरी होगा.

ऐसे की IIT JEE जैसी कठिन परीक्षा क्रैक

कहते हैं अगर आप कुछ हासिल करना चाहो तो वो मुमकिन हो ही जाता है बस उसके लिए आपकी मेहनत और विश्वास की जरूरत होती है. एक ऐसा शख्स जिसके 12वीं सिर्फ 39 प्रतिशत, अंग्रेजी सही से आती नहीं लेकिन फिर भी आईआईटी जेईई एग्जाम क्रैक कर लिया वो सिर्फ मेहनत का ही परिणाम था. अपनी अंग्रेजी को सुधारने के लिए राजीव दंडोतिया डिक्शनरी का सहारा लेते थे और हर कठिन शब्द को याद करते थे. इस तरह से पढ़ाई में मन भी लगने लगा और हौसला बुलंद हो गया कि वो एग्जाम में पास हो जाएंगे. साल 2000 में उन्होंने ऐसा करके दिखा भी दिया. IIT JEE पास करने के बाद IIT-खड़गपुर से 5 साल की इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट का ड्यूल डिग्री प्रोग्राम पूरा कर लिया. इतना ही नहीं, उच्च शिक्षा भी हासिल की और स्वीडन के लुलेया यूनिवर्सिटी से PhD की पढ़ाई पूरी की.

बन गए सीनियर इंजीनियर

पढ़ाई का सफर पूरा करने के बाद राजीव दंडोतिया ने स्वीडन में ही वहां की प्रसिद्ध कंपनी टेट्रा पैक में जॉइन किया. सीनियर एनालिटिक्स रिलायबिलिटी इंजीनियर पद पर यहां नौकरी करते हैं. आज हर किसी के लिए एक मिसाल बन चुके हैं. अपने सपनों के जहान स्वीडन में ही रहते हैं और उधर ही नौकरी कर रहे हैं.

