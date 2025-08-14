Indian flag: अपनी गाड़ी पर तिरंगा लगाना सही या नहीं? क्या कहता है भारतीय कानून, जानिए
करियर

Indian flag: अपनी गाड़ी पर तिरंगा लगाना सही या नहीं? क्या कहता है भारतीय कानून, जानिए

Independence Day Flag Rules: क्या आप भी अपनी गाड़ी पर तिरंगा लगाते हैं या लगाने सोच रहे हैं तो जरा रुकिए पहले एक बार भारतीय ध्वज संहिता के बारे में जान लीजिए.  

Written By  Simran Singh|Last Updated: Aug 14, 2025, 02:41 PM IST
Indian flag: अपनी गाड़ी पर तिरंगा लगाना सही या नहीं? क्या कहता है भारतीय कानून, जानिए

Independence Day Flag Rules: देशभर में 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है. इस मौके पर सभी लोग आजादी का जश्न मनाते दिखते हैं. देशभक्ति का रंग भारत की हर गली-चौराहे में देखने को मिलता है. स्कूल, घर, दफ्तरों में लोग तिरंगा लहराते हैं. जबकि, कुछ लोग अपने वाहन पर भी झंडा लगाने का सोचते हैं लेकिन क्या आपको जानकारी है कि इसके लिए भी नियम-कायदे बने हुए हैं. ऐसे ही कोई भी गाड़ी पर झंडा नहीं लगा सकता है. भारतीय ध्वज संहिता के तहत तिरंगा लगाने की अनुमति हर किसी को नहीं होती है.

Flag Code of India

कार या बाइक पर तिरंगा लगाने से पहले जान लें कि भारत में झंडा संहिता के तहत तिरंगे को लेकर दिशा-निर्देश हैं. हर किसी को अनुमति नहीं है कि वो अपनी गाड़ी पर झंडा लहराएं. राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल समेत विदेश में भारत के आधिकारिक प्रतिनिधियों को ही गाड़ी के बोनट पर तिरंगा लगाने की अनुमति है. झंडा फहराने का अधिकार सभी नागरिकों को है लेकिन पर्सनल गाड़ी में लगाना कानूनी उल्लंघन माना जाता है. वाहन से झंडा नीचे की ओर झुक जाता है जो कि सही नहीं माना जाता है. इसलिए तिरंगा को सम्मानजनक तरीके से लगाने की अनुमति होती है. साथ ही ध्यान देना जरूरी है कि झंडा जमीन पर न गिरे.

हो सकती है 3 साल की जेल

नियमानुसार प्लास्टिक का तिरंगा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. तिरंगा को फाड़ा, गंदा करना या क्षतिग्रस्त हालत में छोड़ना कानूनी जुर्म है. इन नियमों का उल्लंघन करने वाले को 3 साल तक की जेल हो सकती है. जुर्माना भरना पड़ सकता है.

आपको जानकारी के लिए बता दें कि सिर्फ गाड़ी पर लगाने के लिए ही नहीं बल्कि तिरंगा को सजावट के तौर पर इस्तेमाल करना भी कानूनी जुर्म है. सजावट और विज्ञापन के रूप में तिरंगा का इस्तेमाल नियमों का उल्लंघन माना जाता है. 

