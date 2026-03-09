Advertisement
India Post GDS Merit List 2026: GDS भर्ती 2026 में नाम आया है तो न करें देरी, 23 मार्च तक पूरा करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

India Post GDS Merit List 2026 का इंतजार कर रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए एक नया अपडेट सामने आया है. भारतीय डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2026 की पहली मेरिट लिस्ट आधिकारिक तौर पर जारी कर दी है. 

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Mar 09, 2026, 01:22 PM IST
भारतीय डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2026 की पहली मेरिट लिस्ट जारी कर दी है. इस लिस्ट के जारी होते ही उन उम्मीदवारों में खुशी की लहर दौड़ गई है जिनका नाम इसमें शामिल हुआ है. अब चयनित अभ्यर्थियों के लिए भर्ती प्रक्रिया का अगला और सबसे अहम चरण शुरू हो चुका है. विभाग ने साफ कर दिया है कि पहली मेरिट लिस्ट में शामिल सभी उम्मीदवारों को तय समय के अंदर ही अपने डॉक्यूमेंट का फिजिकल वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा.

कैसे करें चेक
ग्रामीण डाक सेवक भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट indiapostgdsonline.gov.in पर जाकर अपनी चयन स्थिति चेक कर सकते हैं. पहली मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद अब चयनित उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. विभाग की ओर से इस प्रक्रिया के लिए अंतिम तारीख भी तय कर दी गई है. अगर कोई उम्मीदवार तय समय के भीतर अपने दस्तावेजों की जांच नहीं कराता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द मानी जाएगी और वह पद अगली मेरिट लिस्ट के जरिए किसी अन्य उम्मीदवार को दिया जा सकता है.

ऐसे कराएं वेरिफिकेशन 
डाक विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार पहली मेरिट लिस्ट में शामिल उम्मीदवारों को 23 मार्च 2026 तक अपने संबंधित मंडल प्रमुख के कार्यालय में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा. ये प्रक्रिया भर्ती का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है. जिन उम्मीदवारों का नाम लिस्ट में आया है उन्हें अपने सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ तय केंद्र पर उपस्थित होना होगा.

रद हो सकती है उम्मीदवारी
उम्मीदवार अगर निर्धारित तारीख तक वेरिफिकेशन के लिए नहीं पहुंचता है तो विभाग उसकी उम्मीदवारी को रद्द कर सकता है. ऐसे में वो सीट खाली मान ली जाएगी और आगे जारी होने वाली मेरिट लिस्ट में किसी अन्य उम्मीदवार को मौका दिया जाएगा. विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि 23 मार्च के बाद किसी भी उम्मीदवार को अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा.

कौन से डॉक्यूमेंट हैं जरूरी
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उम्मीदवारों को कुछ जरूरी दस्तावेज साथ लेकर जाने होंगे. इनमें 10वीं कक्षा की मार्कशीट और प्रमाण पत्र सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है. इसके अलावा उम्मीदवारों को जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, फोटो आईडी कार्ड, मेडिकल सर्टिफिकेट और पासपोर्ट साइज फोटो भी साथ ले जाना होगा. सभी डॉक्यूमेंट के ओरिजनल के साथ उनकी दो सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भी ले जानी जरूरी है.

shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, करियर ऑपरट्यूनिटी और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की...और पढ़ें

india post gds merit list

