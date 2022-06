Bank Admit Card: बैंक में भर्ती के लिए एडमिट कार्ड जारी, ये रहा डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक और डिटेल्स

IPPB GDS Admit Card 2022 Download: इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (आईपीपीबी) ने ग्रामीण डाक सेवक के पद के लिए आयोजित होने वाली ऑनलाइन परीक्षा के लिए अपनी वेबसाइट यानी ippbonline.com पर एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. उम्मीदवारों को आईपीपीबी की वेबसाइट से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड / जन्म तिथि का उपयोग करके आईपीपीबी एडमिट कार्ड और "इंफॉर्मेशन हैंडआउट" बुकलेट डाउनलोड करनी होगी और 26 जून 2022 को आईपीपीबी जीडीएस परीक्षा में शामिल होना होगा.

उम्मीदवारों को फोटो आइडेंटिटी की एक फोटो कॉपी के साथ अपना एडमिट कार्ड ले जाना जरूरी है (बिल्कुल वही नाम जो प्रवेश पत्र पर है) जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट, ई आधार कार्ड, स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता कार्ड, बैंक पासबुक फोटो के साथ, गैजेटेड ऑफिसर द्वारा जारी की गई फोटो आइडेंटिटी, जन प्रतिनिधि द्वारा जारी फोटो आइडेंटिटी, किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज/विश्वविद्यालय द्वारा जारी फोटो आइडेंटिटी कार्ड आदि वेरिफिकेशन के लिए इंविजिलेटर के सामने पेश करना होगा. एग्जाम में कोई नेगेटिव मर्किंग नहीं होगी. एग्जाम पास करने के लिए कैंडिडेट्स के कम से कम 40 नंबर लाने होंगे. केवल इंग्लिश के एग्जाम को छोड़कर बाकी सभी एग्जाम इंग्लिश और हिंदी में होंगे.

Supreme Court of India Recruitment: सुप्रीम कोर्ट में निकलीं सरकारी नौकरी, सैलरी 63068 रुपये महीना तक, ये रहीं पूरी डिटेल

How to Download IPPB GDS Admit Card 2022?

कैंडिडेट्स अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले IPPB की आधिकारिक वेबसाइट ippbonline.com पर जाएं.

अब वेबसाइट के होमपेज पर बॉटम में जाएं यहां 'Media/Announcement' मिलेगा उसपर क्लिक करें और 'Career' में जाएं.

अब यहां आपको 'Advertisement for Engagement of Grameen Dak Sevaks to IPPB' का लिंक मिलेगा उसपर क्लिक करें. क्लिक करने के बाद आपको ‘ Download online examination call letter’ पर क्लिक करना है.

क्लिक करते ही नया पेज आपके सामने खुल जाएगा. अब यहां आपको मांगी गईं जरूरी डिटेल्स डालकर लॉगिन करना होगा.

अब आप अपना IPPB Admit Card 2022 डाउनलोड कर पाएंगे.

अब आप इसका प्रिंट आउट ले लें. बिना एडमिट कार्ड के एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं मिलेगी.

लाइव टीवी