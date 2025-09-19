Success Story: 13 साल की उम्र में IIT-JEE क्रैक, 24 साल तक PhD की पूरी; जानिए सत्यम कुमार की सफलता की कहानी
Success Story: 13 साल की उम्र में IIT-JEE क्रैक, 24 साल तक PhD की पूरी; जानिए सत्यम कुमार की सफलता की कहानी

Satyam Kumar Success Story: आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने छोटी सी उम्र में भारत की कठिन परीक्षाओं में से IIT-JEE पास की और पीएचडी तक पढ़ाई पूरी कर ली. आइए जानते हैं.

Sep 19, 2025
Success Story: 13 साल की उम्र में IIT-JEE क्रैक, 24 साल तक PhD की पूरी; जानिए सत्यम कुमार की सफलता की कहानी

Satyam Kumar Success Story: कहते हैं आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, क्या नहीं या कितनी मेहनत करते हैं, इसके बारे में आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है. खुद ब खुद आपकी कामयाबी इस बात की गवाही दे सकती है. किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपने कितनी मेहनत की है, इसके बारे में सफलता से जानकारी हो जाती है. एक ऐसा उदाहरण बिहार के भोजपुर जिले के बखोरापुर गांव के रहने वाले सत्यम कुमार हैं.

एक ऐसी उम्र जब बच्चे खेलने-कूदने के बारे में सोचते हैं और तय तक नहीं कर पाते कि उन्हें भविष्य में क्या करना है. उस दौरान सत्यम कुमार ने देश की कठिन परीक्षा IIT-JEE को क्रैक कर लिया था. जन्म 20 जुलाई 1999 के जन्मे सत्यम कुमार ने सिर्फ 13 साल की उम्र में ऐसा करके दिखा दिया था. एक किसान परिवार से आते हैं लेकिन बचपन से ही हर काम होनहार माने गए हैं. आइए सत्यम कुमार की सफलता की कहानी जानते हैं.

सिर्फ 13 साल में IIT-JEE में पास

साल 2012 में सत्यम कुमार ने IIT-JEE परीक्षा दी थी और उसमें वो ऑल इंडिया रैंक 8137 से पास हुए थे. हालांकि, उन्हें इस रैंकिंग से खुशी नहीं मिली और फिर उन्होंने 2013 में फिर से IIT-JEE परीक्षा दी. इस बार पूरे भारत में 670 रैंक प्राप्त हुए. इस सफलता से ज्यादा चर्चाओं में उनकी उम्र रही क्योंकि भारत में वो सबसे कम उम्र वाले उम्मीदवार रहे जिन्होंने IIT-JEE परीक्षा दी और उसमें पास भी हुए.

IIT-JEE में पास होने के बाद सत्यम ने IIT कानपुर में एडमिशन लिया और B.Tech पूरी करने के बाद M.Tech की पढ़ाई भी पूरी की. आगे की पढ़ाई करने के लिए सत्यम अमेरिका चले गए. ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस (Brain-Computer Interface) विशेषता थी और उन्होंने 24 साल की उम्र में पीएचडी पूरी कर ली थी. इसके बाद उन्होंने शोध क्षेत्र चुना और InterDigital Inc. में रिसर्च असिस्टेंट बने. Apple में मशीन लर्निंग इंटर्न के अलावा एक प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी कंपनी Texas Instruments से जुड़े हुए हैं. अक्टूबर 2024 से Texas Instruments में मशीन लर्निंग रिसर्च इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे हैं.

;