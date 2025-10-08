Indian Air force: भारतीय वायु सेना में भर्ती के लिए क्या है प्रोसेस और कैसे एयरफोर्स में बना सकते हैं करियर? जानें परीक्षा और सैलरी

Career in Indian Air force: तमाम युवाओं के बीच अक्सर ये सवाल रहता है कि भारतीय वायु सेना में भर्ती कैसे होगी? भारतीय वायुसेना में अफसर कैसे बनते हैं? वायु सेना की भर्ती परीक्षा कौन सी है? भारतीय वायुसेना में कितनी सैलरी मिलती है? अगर आप भी ऐसा कुछ जानना चाहते हैं और भारतीय वायु सेना में करियर बनाने का विचार बना रहे हैं तो आइए जान लेते हैं कि 12वीं के बाद कौन सा कोर्स करना पड़ता है? क्या परीक्षाएं होती हैं और अन्य डिटेल्स के बारे में भी समझ लेते हैं.

कैसे होती है भारतीय वायुसेना में भर्ती?

भारतीय वायुसेना में भर्ती के लिए उम्मीदवार को पहले एयरफोर्स द्वारा करवाए जाने वाले एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट (AFCAT) को क्लीयर करना होता है. इसमें पास हो जाने के बाद एयरफोर्स में अधिकारी की भर्ती हो जाती है.

12वीं के बाद कैसे बन सकते हैं एयर फोर्स में ऑफिसर?

12वीं कक्षा में जिन उम्मीदवार के पास फिजिक्स + मैथ्स वाले सब्जेक्ट्स रहे हैं वो एयरफोर्स में ऑफिसर बनने के लिए योग्य होता है. यूपीएससी की ओर से एनडीए (NDA) एग्जाम को आयोजित किया जाता है जो साल में दो बार होता है. इसमें पास होने के बाद जिन अभ्यर्थी का चयन होता है उन्हें एनडीए पुणे में ट्रेनिंग के लिए जाना होता है. एयरफोर्स अकादमी में जाने के बाद सिलेक्ट होने पर फ्लाइंग ब्रांच या टेक्निकल या नॉन-टेक्निकल ब्रांच में आप ऑफिसर बन सकते हैं.

AFCAT परीक्षा क्या है?

भारतीय वायु सेना द्वारा साल में 2 बार एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट (AFCAT) एग्जाम को आयोजित किया जाता है. ये एक राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली प्रवेश परीक्षा है. इसमें पास होने वाले उम्मीदवार फ्लाइंग ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी में टेक्निकल या नॉन-टेक्निकल पद में कमीशन ऑफिसर के तौर पर भर्ती होते हैं. AFCAT के चयन प्रक्रिया से चुने उम्मीदवार क्लास-1 गैजेटेड ऑफिसर के तौर पर नियुक्त किए जाते हैं.

क्या बिना AFCAT परीक्षा के भी हो सकती है भर्ती?

जी हां, बिना लिखित परीक्षा के सीधे इंटरव्यू हो जाता है. NCC Special Entry के माध्यम से ऐसा होना मुमकिन है. अगर किसी उम्मीदवार के पास एनसीस एयर विंग की ओर से प्राप्त 'C' सर्टिफिकेट है तो उसे एयरफोर्स में फ्लाइंग ब्रांच के कोई लिखित परीक्षा नहीं देनी होती है. एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम के तहत AFCAT या CDS जैसी परीक्षा देने की जरूरत नहीं होती है. सिर्फ एसएसबी इंटरव्यू के जरिए भर्ती हो सकती है.

कितनी मिलती है सैलरी?

एयर फोर्स एकेडमी में ट्रेनिंग के बाद नियुक्ति होती है और अलग-अलग स्टेशनों पर भारतीय वायु सेना नियुक्त किए जाते हैं. भारतीय वायु सेना में लेवल-10 के तहत 56,100 रुपये 1,77,500 रुपये तक सैलरी दी जाती है. इसके अलावा भत्ते और स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे अन्य लाभ भी मिलते हैं.

