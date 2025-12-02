3 फीट के इस लड़के ने लंबी लड़ाई के बाद डॉक्टर बनने का सपना किया पूरा, कई बाधाओं को पार कर आज हैं लाखों लोगों की प्रेरणा

Inspirational Story: आज के समय में बचपन से ही लोग डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं. कई लोगों का ये सपना पूरा होता है, तो कई लोगों का नहीं हो पाता है. आज आपको गुजरात के एक लड़के के बारे में बताते हैं जिसका कद 3 फीट है लेकिन आज अपने सपने को पूरा करके लाखों लोगों की प्रेरणा बने हुए हैं. आपको बता दें उनका ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था. उनका ये सफर बेहद चुनौतीपूर्ण और संघर्षों भरा रहा है. आइए आपको उनके बारे में अच्छे से बताते हैं.



डॉक्टर गणेश का परिवार

गणेश का जन्म गोरखी गांव में हुआ था. उनके परिवार में नौ भाई-बहन हैं और वो इन सभी के बीच में आठवें हैं. उनके परिवार में एक यही हैं, जो बौनापन के शिकार हुए हैं, उनका जीवन काफी सारी कठिनाईयों में बीता है. हर जगह और हर कोई उनका तिरस्कार कर देता था.



कैसे किया डॉक्टरी का सपना पूरा?

गणेश ने अपने जीवन में कई सारी समस्या और तकलीफों को देखा था. उनका ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था. गणेश ने 2018 में दिव्यांग कोटे से नीट की परीक्षा को पास किया और फिर इन सभी चीजों से निकलने के बाद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने उनको एमबीबीएस में दाखिला देने से मना कर लिया था. गणेश ने उनके इस फैसले को कोर्ट तक घसीटा था. उन्होने मेडिकल की पढ़ाई तक छोड़ने का फैसला कर लिया था फिर उनका साथ एक डॉक्टर ने दिया और सुप्रीम कोर्ट तक अपनी याचिका रखी और ये फैसला उनके हक में आया था फिर उनका दाखिल मेडिकल कॉलेज में हो गया. आपको बता दें MBBS की पढ़ाई उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं थी. उनके इस सफर में प्रोफेसर और सहपाठी ने खुब साथ दिया.



एक रिपोर्ट के मुताबिक उनको 10 साल की उम्र में 5 लाख रुपये में एक सर्कस मंडली वाले उनको काम के लिए खरीदना चाहते थे लेकिन उनके पिता ने ये ऑफर नहीं माना. उनके परिवार ने इस संघर्षों में उनका साथ दिया और आज कई बाधाओं को पार कर लाखों लोगों की प्रेरणा बने हुए हैं. उन्होने ये साबित कर दिया की सफलता के बीच ऊंचाई कोई बाधा नहीं होती.



