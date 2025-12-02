Advertisement
trendingNow13026102
Hindi Newsकरियर

3 फीट के इस लड़के ने लंबी लड़ाई के बाद डॉक्टर बनने का सपना किया पूरा, कई बाधाओं को पार कर आज हैं लाखों लोगों की प्रेरणा

Inspirational Story:  गुजरात के डॉ. गणेश बरैया ने कई मुश्किल को पार करके अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा किया है. तीन फुट के इस कद वाले लड़के ने सपने को पूरा करके लाखों लोगों की प्रेरणा बन गए हैं, आइए आपको उनके बारे में कुछ चीजें बताते हैं. उनका ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था. 

 

Written By  Ritika|Last Updated: Dec 02, 2025, 12:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

3 फीट के इस लड़के ने लंबी लड़ाई के बाद डॉक्टर बनने का सपना किया पूरा, कई बाधाओं को पार कर आज हैं लाखों लोगों की प्रेरणा

Inspirational Story: आज के समय में बचपन से ही लोग डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं. कई लोगों का ये सपना पूरा होता है, तो कई लोगों का नहीं हो पाता है. आज आपको गुजरात के एक लड़के के बारे में बताते हैं जिसका कद 3 फीट है लेकिन आज अपने सपने को पूरा करके लाखों लोगों की प्रेरणा बने हुए हैं. आपको बता दें उनका ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था. उनका ये सफर बेहद चुनौतीपूर्ण और संघर्षों भरा रहा है. आइए आपको उनके बारे में अच्छे से बताते हैं.
 

डॉक्टर गणेश का परिवार

गणेश का जन्म गोरखी गांव में हुआ था. उनके परिवार में नौ भाई-बहन हैं और वो इन सभी के बीच में आठवें हैं. उनके परिवार में एक यही हैं, जो बौनापन के शिकार हुए हैं, उनका जीवन काफी सारी कठिनाईयों में बीता है. हर जगह और हर कोई उनका तिरस्कार कर देता था. 
 

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे किया डॉक्टरी का सपना पूरा?

गणेश ने अपने जीवन में कई सारी समस्या और तकलीफों को देखा था. उनका ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था. गणेश ने  2018 में दिव्यांग कोटे से नीट की परीक्षा को पास किया और फिर इन सभी चीजों से निकलने के बाद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने उनको एमबीबीएस में दाखिला देने से मना कर लिया था. गणेश ने उनके इस फैसले को कोर्ट तक घसीटा था. उन्होने मेडिकल की पढ़ाई तक छोड़ने का फैसला कर लिया था फिर उनका साथ एक डॉक्टर ने दिया और सुप्रीम कोर्ट तक अपनी याचिका रखी और ये फैसला उनके हक में आया था फिर उनका दाखिल मेडिकल कॉलेज में हो गया. आपको बता दें MBBS की पढ़ाई उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं थी. उनके इस सफर में प्रोफेसर और सहपाठी ने खुब साथ दिया. 
 

एक रिपोर्ट के मुताबिक उनको 10 साल की उम्र में 5 लाख रुपये में एक सर्कस मंडली वाले उनको काम के लिए खरीदना चाहते थे लेकिन उनके पिता ने ये ऑफर नहीं माना. उनके परिवार ने इस संघर्षों में उनका साथ दिया और आज कई बाधाओं को पार कर लाखों लोगों की प्रेरणा बने हुए हैं. उन्होने ये साबित कर दिया की सफलता के बीच ऊंचाई कोई बाधा नहीं होती.
 

इसे भी पढ़ें: खूबसूरती में कमाल, नॉलेज लाजवाब, पहले अटेंप्ट में UPSC क्रैक कर बनी यूथ आइकन

 

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखते हैं. इसके अलावा इन्हें एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड, एजुकेशन, ट्रैवल विषयों पर भी लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अ...और पढ़ें

TAGS

inspirational storyDr Ganesh Baraiya3 feet height Dr Ganesh Baraiya

Trending news

कुवैत-हैदराबाद इंडिगो फ्लाइट में बम हैं...मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग, जानें अपडेट
Indi Go
कुवैत-हैदराबाद इंडिगो फ्लाइट में बम हैं...मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग, जानें अपडेट
IAS की पद पर IPS को मिल गई नौकरी, मचा हंगामा, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
Telangana HC
IAS की पद पर IPS को मिल गई नौकरी, मचा हंगामा, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
तिरुपति बाला जी मंदिर के वो रहस्य जो आज भी पहेली हैं, मूर्ति को आता है पसीना और...
Tirupati Balaji temple
तिरुपति बाला जी मंदिर के वो रहस्य जो आज भी पहेली हैं, मूर्ति को आता है पसीना और...
20 किलो वजन, 3 फीट लंबा डॉक्टर… गुजरात के डॉ गणेश बरैया; कोर्ट ने बदले नियम
ganesh baraiya
20 किलो वजन, 3 फीट लंबा डॉक्टर… गुजरात के डॉ गणेश बरैया; कोर्ट ने बदले नियम
Parliament Winter Session Live (Day 2): SIR पर बहस को लेकर विपक्षी सांसदों का हंगामा, राज्यसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित, जानें अब तक क्या हुआ?
Parliament winter session
Parliament Winter Session Live (Day 2): SIR पर बहस को लेकर विपक्षी सांसदों का हंगामा, राज्यसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित, जानें अब तक क्या हुआ?
IMD का अलर्ट, 2 दिसंबर से इन राज्यों में कड़ाके की सर्दी-शीतलहर से मचेगा कोहराम!
IMD
IMD का अलर्ट, 2 दिसंबर से इन राज्यों में कड़ाके की सर्दी-शीतलहर से मचेगा कोहराम!
40 साल बाद भी जहरीली हवा नहीं थमी… भारत के शहर बने गैस चेंबर, आखिर कब मिलेगी साफ हवा
National Pollution Control Day
40 साल बाद भी जहरीली हवा नहीं थमी… भारत के शहर बने गैस चेंबर, आखिर कब मिलेगी साफ हवा
Maharashtra Local Body Election LIVE: कई सीटों पर आपस में ही भिड़ रहे गठबंधन के उम्मीदवार, क्या हैं ताजा अपडेट्स
Maharashtra Election
Maharashtra Local Body Election LIVE: कई सीटों पर आपस में ही भिड़ रहे गठबंधन के उम्मीदवार, क्या हैं ताजा अपडेट्स
इंसानियत सबसे पहले! भारत ने PAK के लिए खोला अपना एयरस्पेस, झूठे दावों को किया खारिज
india
इंसानियत सबसे पहले! भारत ने PAK के लिए खोला अपना एयरस्पेस, झूठे दावों को किया खारिज
दहशत वाला सफर... कुवैत-हैदराबाद फ्लाइट में human bomb की धमकी; मुंबई में हाई अलर्ट
human bomb threat
दहशत वाला सफर... कुवैत-हैदराबाद फ्लाइट में human bomb की धमकी; मुंबई में हाई अलर्ट