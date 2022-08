Ivanka Trump: कितनी पढ़ी लिखी हैं इवांका ट्रंप, बोर्डिंग स्कूल में भेजा तो शुरू कर दिया ये काम

Ivanka Trump Education: इवांका ट्रंप अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी हैं. इवांका के पिता जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे तब वह अपने पिता के साथ भारत आई थीं. इवांका की मां का हाल ही में निधन हुआ है. जिसके लिए उन्होंने एक भावुक पोस्ट भी लिखा था. आज यहां हम इवांका की पढ़ाई और करियर के बारे में बात कर रहे हैं.

इवांका ट्रंप मैनहट्टन के चैपिन स्कूल में पढ़ी हैं. इसके बाद उन्हें बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया. इस दौरान उन्हें काफी बंधा-बंधा सा लगता था, जिससे बचने के लिए उन्होंने मॉडलिंग शुरू की थी. इवांका ट्रम्प ने 2004 में व्हार्टन स्कूल ऑफ फाइनेंस पेन्सिलवेनिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की. 2005 में ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने से पहले फॉरेस्ट सिटी एंटरप्राइजेज के लिए एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में काम किया.

वो बहुत शुरुआत से अपने पिता की बोर्ड मीटिंग्स का हिस्सा बनने लगी थीं लेकिन आधिकारिक तौर पर वो अपने पिता ट्रंप से साल 2005 में जुड़ीं जब अपना ग्रेजुएशन पूरा कर चुकी थीं. इवांका की पहचान एक बिजनसवुमन के रूप में भी होती है. उन्होंने इसपर एक किताब भी लिखी थी. इसका नाम Women Who Work: Rewriting the Rules of Success था. इवांका और जैरेड कुशनर की शादी साल 2009 में हुई. दोनों के तीन बच्चे हैं. एक बेटी और दो बेटे.

ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन में एक एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट के रूप में अपनी भूमिका में, इवांका ट्रम्प ने अपने भाइयों, डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर और एरिक ट्रम्प के साथ ट्रम्प होटल ब्रांड बनाने और इसे इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेंड करने के लिए काम किया. इसके अलावा, उन्होंने 2012 में ट्रम्प इंटरनेशनल रियल्टी को लॉन्च किया.

