JAC 10th, 12th Result 2023: झारखंड बोर्ड का जल्द ही jacresults.com पर, यहां चेक कर लो डिटेल

Jharkhand Board Class 10th 12th Result 2023: झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेएसी 10वीं, 12वीं का रिजल्ट 2023 जल्द ही जारी करने की तैयारी कर रहा है. एक बार रिजल्ट जारी होने के बाद, झारखंड बोर्ड कक्षा 10, 12 के परिणाम आधिकारिक वेबसाइट jacresults.com पर उपलब्ध होंगे. हालांकि, इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि जेएसी के परिणाम 2023 कब घोषित किए जाएंगे. छात्रों को ध्यान देना चाहिए कि कक्षा 10 और 12 दोनों के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है.

जेएसी कक्षा 10वीं परीक्षा 2023 14 मार्च से 3 अप्रैल 2023 तक आयोजित की गई थी, और जेएसी कक्षा 12 वीं परीक्षा 14 मार्च से 5 अप्रैल 2023 तक आयोजित की गई थी. लेटेस्ट रिपोर्टों के अनुसार, JAC 10वीं का परिणाम और JAC 12वीं का परिणाम 23 मई, 2023 को या उसके बाद कभी भी घोषित किया जाएगा. इसलिए स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर कड़ी नज़र रखें.

Where to check JAC results?jac.jharkhand.gov.in

jac.nic.in

jacresults.com

jharresults.nic.in

Are Jharkhand Class 10, 12 results releasing today?

झारखंड बोर्ड कक्षा 10 और 12 के परिणाम 2023 कब जारी होंगे, इस पर कोई आधिकारिक अपडेट नहीं है. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे लगातार अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें.

What is Jharkhand Board results 2023 date and time?

झारखंड बोर्ड ने अभी तक जेएसी 10वीं, 12वीं के परिणाम 2023 की घोषणा के लिए कोई तारीख या समय घोषित नहीं किया है.

How to download JAC 10th, 12th Result 2023?