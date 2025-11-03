Advertisement
JEE Mains 2026: जेईई मेन एग्जाम में पहली बार हुए ये 3 बड़े बदलाव, ऐसे मिलेगा मनपसंद सेंटर, स्टूडेंट्स को जानना बेहद जरूरी

JEE Mains 2026: अगर आप भी जेईई मेंस 2026 का एग्जान देना चाहते हैं या देने जा रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है. इस बार कुछ बड़े बदलाव हुए हैं, जिनके बारे में आपको बता होना बेहद जरूरी है, ताकि कोई गलती ना हो और आप आसानी से इस प्रवेश परीक्षा में बैठ सकें. आइए जानते हैं कौन-कौन से बड़े बदलाव हुए हैं. 

Written By  Bhoopendra Rai|Edited By: Bhoopendra Rai|Last Updated: Nov 03, 2025, 10:30 AM IST
JEE Mains 2026
JEE Mains 2026

JEE Mains 2026: देशभर के इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए होने वाली जेईई मेन परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है.पहले चरण के लिए रजिस्ट्रेशन 31 अक्टूबर से शुरू हो गए हैं. उम्मीदवार 27 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. बीई, बीटेक, बीआर्क और बी प्लानिंग जैसे कोर्सों में एडमिशन के लिए वाले छात्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए फॉर्म भर सकेंगे, लेकिन इस बार कुछ बदलाव हुए हैं, जिनके बारे में आपको पता होना बेहद जरूरी है.

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने छात्रों की सुविधा के लिए कई नियम बदले हैं. एनटीए ने पिछली बार मिली शिकायतों के बाद ये बदलाव कुए हैं. इस बार सिस्टम को और बेहतर बनाया गया है. यह पहली बार होगा जब जेईई मेन परीक्षा में डॉ. के. राधाकृष्णन कमेटी की सिफारिशों को लागू किया जाएगा. इससे पहले 29 सितंबर को ही छात्रों को आधार अपडेट सहित जरूरी दस्तावेज तैयार रखने की एडवाइजरी जारी की गई थी.

JEE Mains 2026 के लिए किए गए बड़े बदलाव

पहला बड़ा बदलाव- अब एग्जाम सेंटर घर के नजदीक

हर साल बड़ी संख्या में छात्रों को अपने शहर से बहुत दूर परीक्षा देने जाना पड़ता था. इसे देखते हुए एनटीए ने सेंटर अलॉटमेंट की प्रक्रिया में बदलाव किया है. अब फॉर्म भरते समय छात्र अपना स्थायी और वर्तमान पता दर्ज करेगा. इन पतों के आधार पर उसके लिए उपलब्ध शहरों की लिस्ट दिखाई जाएगी. छात्र इनमें से अधिकतम 4 शहर चुन सकेगा. पूरी कोशिश रहेगी कि उसे सेंटर इन्हीं विकल्पों के अंदर मिले.

उदाहरण के तौर पर, अगर किसी छात्र का स्थायी पता उत्तर प्रदेश में है और वह दिल्ली में रहकर तैयारी कर रहा है, तो उसे यूपी और दिल्ली के उन्हीं शहरों की सूची मिलेगी जहां परीक्षा केंद्र मौजूद हैं. इससे गलती से दूर के शहर चुनने की समस्या खत्म हो जाएगी. यही वजह है कि इस बार परीक्षा शहरों की संख्या भी बढ़ाकर 299 से 323 कर दी गई है, ताकि छात्रों को अपनी पसंद का केंद्र मिल सके.

दूसरा बड़ा बदलाव- लाइव फोटोग्राफ अनिवार्य होगी

पहले होता ये था कि फॉर्म भरते वक्त कई छात्र पुरानी फोटो अपलोड कर देते थे, जिससे पहचान संबंधी समस्या आती थी. इस बार आवेदन फॉर्म में लाइव फोटोग्राफ अपलोड करना जरूरी किया गया है. इसके साथ ही हाल की कलर पासपोर्ट फोटो भी JPG/JPEG फॉर्मेट में लगानी होगी, फोटो में छात्र के चेहरे का 80 प्रतिशत हिस्सा साफ दिखाई देना चाहिए. अगर दोनों तस्वीरों में गलती पाई गई या सिस्टम मैच नहीं कर पाया, तो फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है. एनटीए ने यह भी साफ किया है कि कोई भी उम्मीदवार एक से ज्यादा आवेदन फॉर्म न भरे, ऐसा करने पर कार्रवाई की जा सकती है.

तीसरा बड़ा बदलाव- e-KYC से पहचान की पुष्टि

इस बार e-KYC व्यवस्था भी लागू की गई है. आधार ऑथेंटिकेशन के जरिए छात्र का नाम, फोटो और जन्म तिथि मिलाई जाएगी. यह डेटा UIDAI की केंद्रीय पहचान रिपॉजिटरी से सत्यापित होगा. एनटीए ने छात्रों को सलाह दी है कि 10वीं के सर्टिफिकेट और आधार में नाम या जन्मतिथि में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, वरना फॉर्म में परेशानी आ सकती है.

2 चरण में होंगे एग्जाम

जेईई मेन 2026 दो चरणों में होता है. इस बार पहले चरण की परीक्षा के लिए आप 27 नवंबर तक आवेदन कर सते हैं, पहले चरण के एग्जाम 21-30 जनवरी के बीच होंगे. 12 फरवरी को रिजल्ट भी आ जाएगा. दूसरे चरण में परीक्षा देने वाले छात्रों को जनवरी के आखिरी हफ्ते से रजिस्ट्रेशन का मौका मिलेगा. दूसरे चरण की परीक्षा 1-10 अप्रैल के बीच होगी. दोनों चरणों का फाइनल रिजल्ट 20 अप्रैल तक आ जाएगा.

JEE Mains 2026 का एग्जाम पैटर्न क्या होगा?

सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर एग्जाम पैटर्न क्या होगा तो जान लीजिए कि बीई और बीटेक कोर्सेज में एडमिशन के लिए होने वाला पेपर 300 नंबर का होगा. 2 सेक्शन में एग्जाम लिया जाएगा. कुल 75 प्रश्न पूछे जाएंगे. पहले सेक्शन में मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के 20-20 सवाल होंगे, जो एमसीक्यू बेस्ड होंगे. फिर दूसरे सेक्शन में 5-5 न्यूमैरिक्ल वैल्यू के सवाल होंगे. नेगेटिव मार्किंग भी होगी. सही जवाब के लिए 4 नंबर मिलेंगे, जबकि जवाब गलत होने पर एक नंबर की नेगेटिव मार्किंग होगी. एग्जाम पूरी तरह कम्प्यूटर आधारित (CBT) मोड में. पहली शिफ्ट सुबह 9 से 12 तक की होगी, जबकि दूसरी शिफ्ट शाम 3 से 6 शाम तक.

पहला चरण

  • रजिस्ट्रेशन- 31 अक्टूबर, 27 नवंबर 2025
  • परीक्षा- 21 से 30 जनवरी 2026
  • रिजल्ट- 12 फरवरी 2026 तक

दूसरा चरण

  • परीक्षा- 1 से 10 अप्रैल 2026
  • दोनों चरणों का रिजल्ट- 20 अप्रैल 2026
Bhoopendra Rai

भूपेंद्र कुमार राय Zee News हिंदी डिजिटल में में स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखते हैं.

JEE Mains

