Kendriya Vidyalaya Admission 2022: पहली क्लास में एडमिशन के लिए निकली तीसरी मेरिट लिस्ट, ऐसे करें चेक

Kendriya Vidyalaya Admission Third Merit List 2022: केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) ने देशभर में फैले अपने स्कूलों में पहली क्लास में दाखिले के लिए तीसरी मेरिट लिस्ट जारी कर दी है. यह मेरिट लिस्ट सेशन 2022-23 में दाखिले के लिए जारी की गई है. जिन पैरंट्स ने पहली कक्षा में दाखिले के लिए अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करवा रखा था, वे संगठन की वेबसाइट पर जाकर इस मेरिट को देख सकते हैं.

ऐसे चेक करें KVS की मेरिट लिस्ट

- सबसे पहले आप KVS की ऑफिशियल वेबसाइट kvsangathan.nic.in पर जाएं.

- इसके बाद आप होम पेज पर जाएं. वहां पर आपको 'click here to view select/wait list of candidates for admission to class 1, session 2022-23' लिखा हुआ दिखाई देगा. आप इस लिंक को क्लिक कर दें.

- इस लिंक को क्लिक करके आपके सामने क्लास-1 में दाखिले की मेरिट लिस्ट खुल जाएगी. आप इस लिस्ट में अपने बच्चे का नाम देख सकते हैं.

- इसके बाद उस लिस्ट को डाउनलोड कर लें और उसका प्रिंट आउट निकलवा लें. ऐसा करने से आपको अपने बच्चे का दाखिला करवाने में आसानी होगी. आप वहां पर लिस्ट में बच्चे का नाम दिखा सकेंगे.

3 मई को जारी हुई थी पहली मेरिट लिस्ट

देशभर के केंद्रीय विद्यालयों में पहली क्लास में दाखिले के लिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट 3 मई को जारी की गई थी. वहीं दूसरी मेरिट लिस्ट 6 मई को घोषित की गई. जबकि तीसरी मेरिट लिस्ट 10 मई को जारी कर दी गई है. KVS का कहना है कि फिलहाल रिजर्व कैटिगरी वाले स्टूडेंट्स के दाखिले किए जा रहे हैं. अगर इनमें से सीटें बच जाती हैं तो फिर अन-रिजर्व कैटिगरी में बाकी बच्चों के दाखिले किए जाएंगे.

ये भी पढ़ें- KVS Admission 2022: पहली कक्षा में दाखिले के लिए रिवाइज्ड शेड्यूल जारी, जानें डिटेल्स

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने खत्म कर दिए सभी कोटा

बताते चलें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने पिछले महीने आदेश जारी कर केंद्रीय विद्यालयों में सभी प्रकार के कोटा खत्म कर दिए थे. इनमें एमपी कोटा और डीएम कोटा भी शामिल थे. इसके बजाय केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले के लिए नई प्रणाली लागू की गई थी. इस प्रणाली में ट्रांसफरेबल जॉब वाले सुरक्षाबलों और केंद्रीय कर्मचारियों के बच्चों के लिए दाखिले में रिजर्वेशन किया गया था.

LIVE TV