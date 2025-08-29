डॉक्टर या नर्स नहीं, मेडिकल फील्ड में ये है लाखों रुपये की नौकरी! हर महीने मिलते हैं 3.36 लाख रुपये, जानें कोर्स से लेकर सब कुछ

Lab Technician Career: जब बात आती है मेडिकल की पढ़ाई या मेडिकल फील्ड से जुड़ने की तो ज्यादातर लोगों को लगता है कि केवल MBBS या नर्सिंग की डिग्री से ही लाखों रुपये की कमाई की जा सकती है. इसके अलावा दूसरे कोर्स को करने पर ज्यादा सैलरी हासिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस तरह की सोच रखने वालों को बता दें कि ऐसा नहीं है. मेडिकल फील्ड में कई अन्य कोर्स भी हैं जो लाखों रुपये की सैलरी दिला सकते हैं. सिर्फ डिप्लोमा के जरिए भी अच्छी खासी नौकरी को हासिल कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे और कहां से कम समय वाले कोर्स को करके लाखों की कमाई वाली नौकरी कर सकते हैं.

कहां मिलेगी हर महीने करीब 3 लाख रुपये वाली नौकरी?

भारतीय लोगों के बीच अधिक प्रसिद्ध देश, कनाडा में मेडिकल फील्ड से संबंधित नौकरी है जो हर महीने लाखों की कमाई कर सकती है. इसके लिए आपको MBBS या नर्सिंग की डिग्री हासिल करने की जरूरत नहीं है. सालों लगाकर डिग्री हासिल करने की भी जरूरत नहीं है आप केवल डिप्लोमा के जरिए भी जॉब हासिल कर सकते हैं. कनाडा में कम समय में हर महीने लाखों सैलरी वाली लैब टेक्निशियन की नौकरी कर सकते हैं.

लैब टेक्नीशियन का काम क्या है?

कनाडा में लैब टेक्निशियन की भी अच्छी-खासी सैलरी है. बात करें इनके काम की तो लैब टेक्निशियन का काम मरीज के ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल आदि को इकट्ठा करना होता है. साथ ही रिपोर्ट को तैयार भी करना होता है. इसके अलावा एमआरआई, एक्स रे, अल्ट्रा साउंड जैसे काम भी लैब टेक्निशियन करते हैं.

लैब टेक्नीशियन कैसे बने?

कनाडा में लैब टेक्निशियन के कोर्स को करने के लिए आपके पास 12वीं कक्षा में साइंस स्ट्रीम का होना जरूरी है. कनाडाई पॉलिटेक्निक कॉलेजों में लैब टेक्निशियन कोर्स कराया जाता है. इस पूरे कोर्स को 2 या 3 साल के डिप्लोमा या एडवांस डिप्लोमा के साथ पूरा कर सकते हैं. कोर्स में लैब टेक्निशियन की पढ़ाई के दौरान जरूरी चीजों को सिखाया जाता है. डिप्लोमा के बाद भी आप लैब टेक्निशियन की नौकरी हासिल कर सकते हैं. इंटर्नशिप और ट्रेनिंग लेना पहले जरूरी है जिसके बाद आपके वर्क एक्सपीरियंस के तहत जॉब मिल सकेगी. आमतौर पर 21 महीने की ट्रेनिंग कराई जाती है. कनैडियन सोसाइटी फॉर मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेज (CSMLS) से सर्टिफिकेट हासिल करना भी जरूरी है.

लैब टेक्निशियन की सैलरी कितनी होती है?

कनाडा में डिप्लोमा और ट्रेनिंग को पूरा कर लेने के बाद नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं. अलग-अलग जगह पर काम मिल सकता है. अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल सेंटर आदि में लैब टेक्निशियन की नौकरी मिलती है. आवेदन के लिए रिज्यूमे और कवर लेटर देना होगा. इंटरव्यू में फील्ड से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे और उसमें पास हो जाने के बाद आपको नौकरी मिल सकेगी. लैब टेक्निशियन की प्रतिमाह सैलरी 3.36 लाख रुपये तक हो सकती है. सालाना सैलरी पैकेज 40 लाख रुपये के करीब बताया जाता है.

