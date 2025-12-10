भारत का वो पड़ोसी देश! नागरिकों को मुफ्त में देता है जमीन, इलाज, पढ़ाई और बिजली, जानें इसके बारे में...

Bhutan Story: किसी भी व्यक्ति का बड़ा खर्च जमीन, इलाज, पढ़ाई और बिजली में होता है. लेकिन अगर आपको मैं कहूं कि भारत का एक ऐसा पड़ोसी देश है, जहां ये सारी चीजें मुफ्त की मिलती है, तो आप क्या कहेंगे. जी हां, भारत के पड़ोस में स्थित एक छोटा-सा देश भूटान अपनी नेचुरल खूबसूरती और खुशहाल लाइफस्टाइल के साथ एक ऐसी पहचान रखता है, जो दुनिया में बहुत कम देशों में मिलता है. यहां राजा खुद नागरिकों की जरूरतों का ध्यान रखते हैं और जीवन की मूलभूत सुविधाएं बिना किसी खर्च के उपलब्ध कराते हैं.

हर व्यक्ति को घर और जमीन की गारंटी

भूटान में रहने वाला कोई भी इंसान बेघर नहीं होता. अगर किसी के पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं होता है, तो उसे राजा के सामने अपनी जरूरत बतानी होती है और सरकार उसे रहने और खेती करने के लिए जमीन मुफ्त में दे देती है. यही कारण है कि यहां गरीबी और भिखारियों की समस्या न के बराबर है.

Add Zee News as a Preferred Source

फ्री इलाज और शिक्षा

भूटान स्वास्थ्य सेवाएं भी सभी नागरिकों का बुनियादी अधिकार माना जाता है. सरकारी अस्पताल किसी भी बीमारी का इलाज बिना शुल्क करते हैं. जरूरत पड़ने पर विदेश में इलाज का खर्च भी सरकार उठाती है. इसी तरह प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा भी पूरी तरह फ्री है. सरकारी कॉलेजों में भी ट्यूशन फीस नहीं बिल्कुल होती. कुछ योग्य छात्रों को सरकार विदेश में पढ़ने के लिए भी स्कॉलरशिप भी देती है.

किसानों के लिए फायदे

ग्रामीण इलाकों में घरों में निर्धारित सीमा तक बिजली फ्री दी जाती है. इससे कम आय वाले परिवारों को बड़ी राहत मिलती है. किसानों को बीज, खाद और खेती के उपकरणों पर भारी सब्सिडी दी जाती है. इसके साथ ही भूटान खेती को बढ़ावा देता है और रासायनिक उत्पादों के इस्तेमाल पर सख्त प्रतिबंध है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.