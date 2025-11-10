दुनिया भर में हाई डिमांड वाले 4 मेडिकल कोर्स, सबसे ज्यादा कमाई करते हैं ये डॉक्टर

Highest Paying Medical Fields: किसी बच्चे से पूछो कि क्या बनना चाहते हो, तो लगभग सबका जवाब डॉक्टर और इंजीनियर ही होता है. ऐसे में अगर आप भी मेडिकल फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, तो ये खबर आपके लिए है. आपको बता दें, ये फील्ड अच्छी कमाई के साथ-साथ लोगों की सेवा करने का भी मौका देता है. ऐसे में मेडिकल फील्ड चुनने से पहले इस फील्ड के बारे में सारी चीजें जानने की जरूरत होती है. इस खबर में हम आपको ऐसे 4 मेडिकल कोर्स के बारे में बताएंगे, जिसकी पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा डिमांड होती है और जिससे डॉक्टर करोड़ों की कमाई भी करते हैं.

न्यूरोसर्जरी- दिमाग और रीढ़ की हड्डी के डॉक्टर

दुनिया भर में न्यूरोसर्जन की बहुत ज्यादा डिमांड है, ये ऐसे डॉक्टर होते हैं, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी बीमारियों का इलाज करते हैं. आपको बता दें, ये बहुत ही ज्यादा कठिन और जिम्मेदारी भरा होता है, क्योंकि ब्रेन मानव शरीर का सबसे संवेदनशील हिस्सा है. वहीं इसकी बहुत कठिन होती है. आपको बता दें, दुनिया भर में न्यूरोसर्जन की डिमांड बहुत ज्यादा होती है. साथ-साथ कनाडा, अमेरिका जैसे देशों में न्यूरोसर्जन की सैलरी करोड़ों में होती है.

Add Zee News as a Preferred Source

कार्डियोलॉजी - हार्ट स्पेशलिस्ट

हार्ट स्पेशलिस्ट की डिमांड भी दुनिया भर में सबसे ज्यादा है. ये डॉक्टर हार्ट और ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ी बीमारियों का इलाज करते हैं. आज के समय में अनहेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करने से हार्ट की बीमारियां बढ़ गई हैं. ऐसे में कार्डियलॉजिस्ट की डिमांड भी तेजी से बढ़ी है. इस फील्ड में आने के लिए MBBS के बाद MD या DM करनी पड़ती है. वहीं इनकी सैलेरी भी भारत से लेकर विदेश तक बहुत ज्यादा है.

ऑन्कोलॉजी

कैंसर बेहद खतरनाक बीमारियों में एक मानी जाती है. ऐसे में इस गंभीर बीमारी का इलाज करने वाले डॉक्टर की डिमांड भी बहुत ही ज्यादा होती है. वहीं आज के समय में ये बीमारी तेजी से बढ़ रही है, इसलिए इस फील्ड में अच्छे डॉक्टरों की भारी कमी है. ऑन्कोलॉजी करने के लिए MBBS के बाद DM (Oncology) करनी पड़ती है.



प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जरी

प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जरी करने वाले डॉक्टरों की डिमांड भी आज के समय में बहुत ज्यादा है. यह चेहरे या शरीर से एक्सीडेंट, बर्न या जन्मजात दोष को ठीक करने का काम करते हैं. इसके साथ-साथ कॉस्मेटिक सर्जरी आपकी खूबसूरती को बढ़ाने का काम करते हैं. खासकर ग्लैमर इंडस्ट्री में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है. प्लास्टि सर्जन बनने के लिए लिए MBBS के बाद MS (General Surgery) और फिर MCh (Plastic Surgery) करना पड़ता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.