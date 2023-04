UP Board Result 2023 Live: यूपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी, 89.78 फीसदी रहा पासिंग पर्सेंटेज

UP Board 10th 12th Result 2023 Live: यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट जारी हो गया है. इस साल यूपी बोर्ड 12वीं में 83 फीसदी लड़कियां पास हुई हैं वहीं लड़कों का पासिंग पर्सेंटेज 69.34 फीसदी रहा है. यूपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट भी जारी हो गया है. इस साल 89.78 फीसदी पासिंग पर्सेंटेज रहा है. अब अपने एडमिट कार्ड को या फिर रोल नंबर को तैयार रखें. ताकि रिजल्ट वेबसाइट पर जारी होते ही अपनी रिजल्ट तुरंत चेक कर सकें. इस साल, कुल 31,16, 487 उम्मीदवार यूपी बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में शामिल हुए थे. यूपी बोर्ड का रिजल्ट अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषित किया गया है.

UPMSP UP Board 10th, 12th Result 2023- वेबसाइट कर लें नोट



upresults.nic.inupmsp.edu.inresults.upmsp.edu.inupmspresults.up.nic.inresults.gov.inresults.nic.in

How to check UP Board 10th 12th result