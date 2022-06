Manabadi, bieap.gov.in AP Inter Results 2022 Declared: आंध्र प्रदेश बोर्ड 1st, 2nd ईयर का रिजल्ट जारी, ऐसे करें स्मार्टफोन पर फ्री में चेक

AP Board Inter Result 2022 Declared: आंध्र प्रदेश बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन (BIEAP) इंटरमीडिएट फर्स्ट और सेकंड ईयर या कक्षा 11, 12 एग्जाम 2022 का रिजल्ट जारी कर दिया है. रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइटों- results.cgg.gov in, bieap.gov.in और अन्य ऑप्शनल वेबसाइट्स पर उपलब्ध है.

किसी का स्कोर की चेक करने के लिए स्टूडेंट्स को रोल नंबर और एप्लीकेशन डेट की आवश्यकता होती है. स्टूडेंट्स को इन डॉक्यूमेंट्स को तैयार और संभाल कर रखना होगा. चूंकि 5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट चेक कर रहे होंगे, इसलिए वेबसाइट स्लो हो सकती है. तो घबराएं नहीं थोड़ा इंतजार करें और दोबार चेक करें.

2020 के रिजल्ट में कृष्णा पहले और दूसरे साल दोनों में 75 फीसदी नंबरों के साथ सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला था. गुंटूर का पास प्रतिशत 65 प्रतिशत था. कुल 2.76 लाख स्टूडेंटस् ने इंटरमीडिएट सेकंड ईयर की परीक्षा पास की थी. जिसमें 4.35 लाख स्टूडेंट्स उपस्थित हुए थे.

SMS से ऐसे चेक करें AP Inter Results

अपने फोन के मैसेज बॉक्स में जाएं. यहां APGEN2 टाइप करें, फिर स्पेस देकर रोल नंबर टाइप करें. अब इस मैसेज को 5626 पर भेज दें. अब आपके उसी फोन पर रिजल्ट SMS के माध्यम से आ जाएगा.

Manabadi AP inter 2nd year result: How to check marks on smartphone?

सबसे पहले अपने स्मार्टफोन का ब्राउजर ओपन करें.

अब एड्रेस बार में ऑफिशियल वेबसाइट दर्ज करें.

अब होमपेज लोड होने दें.

अब ‘click here for results’ का लिंक सर्च करें और उसपर क्लिक करें.

अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा.

अब यहां आपको मांगी गईं जरूरी डिटेल्स डालकर सबमिट कर देना है.

सबमिट करते ही अब आपका रिजल्ट आपके सामने स्क्रीन पर होगा.

स्टूडेंट्स को यह सुनिश्चित करने के लिए एपी इंटर रिजल्ट 2022 पर सभी डिटेल्स चेक करनी चाहिए कि यह एरर फ्री है. इसमें शामिल हैं - नंबर, ओवरऑल पर्सेंटेज, स्पैलिंग के साथ स्टूडेंट का नाम, पर्सनल डिटेल, स्कूल का नाम और स्पैलिंग, पर्सेंटेज और ग्रेड कैलकुलेशन, पास / फेल स्टेट्स और रोल नंबर सही है या नहीं. ऑनलाइन रिजल्ट एक प्रोविजनल मार्कशीट के रूप में कार्य करेगा. फाइनल मार्कशीट बाद में BIEAP जारी की जाएगी.

