Indian Navy vs Merchant Navy: भारतीय नौसेना और मर्चेंट नेवी नहीं है एक, दोनों में है अंतर; जानें किसमें कितनी ज्यादा कमाई?

Indian Navy vs Merchant Navy: भारतीय नौसेना और मर्चेंट नेवी, ये दोनों ही समुद्री क्षेत्र से संबंधित हैं लेकिन दोनों अलग-अलग उद्देश्य, कार्य और संगठन के साथ होते हैं. भारतीय सेना में तीन प्रकार की होती है- आर्मी, एयरफोर्स और नेवी. भारतीय नौसेना उसी का हिस्सा है जिसमें काम करने वाले देश की सुरक्षा के लिए समुद्री सीमाओं पर तैनात रहते हैं. देश की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना का बड़ा योगदान होता है. जबकि, मर्चेंट नेवी की भी अपनी एक बड़ी भूमिका है. आइए दोनों के बीच अंतर जानते हैं.

Indian Navy vs Merchant Navy: उद्देश्य और कार्य

सबसे पहले अगर उद्देश्य की बात करें तो भारतीय नौसेना का लक्ष्य राष्ट्रीय की सुरक्षा करना होता है. देश की समुद्री सीमाओं पर रहकर भारतीय नौसेना रक्षा करते हैं. जबकि, मर्चेंट नेवी एक वाणिज्यिक क्षेत्र है जिसका मुख्य काम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना है. जहाज के जरिए माल या यात्रियों को एक देश से दूसरे देश पहुंचाने का काम है.

भारतीय नौसेना या मर्चेंट नेवी कहां करें नौकरी?

भारतीय सुरक्षा बल का हिस्सा भारतीय नौसेना है जो समुद्र किनारे रहकर देश की रक्षा करते हैं. जबकि, मर्चेंट नेवी एक तरह का बिजनेस, ट्रेंनिंग है जिसके जरिए एक देश से दूसरे देश सामान इधर-उधर होता है और इसमें भी अलग-अलग प्रकार होते हैं. अब सवाल है कि आपको नौकरी कहां करनी चाहिए? अगर सरकारी नौकरी चाहते हैं और देश प्रेम के हित में नौकरी की तलाश है तो भारतीय नौसेना में नौकरी कर सकते हैं. हालांकि, मर्चेंट नेवी पूरी तरह से प्राइवेट नौकरी है.

ज्यादा पैसा किस नौकरी में है?

भारतीय नौसेना या मर्चेंट नेवी, दोनों में से किसमें ज्यादा सैलरी है तो इसका जवाब है मर्चेंट नेवी में. दरअसल, ये पूरी तरह से प्राइवेट नौकरी है और इसमें Trainee की ही शुरुआती सैलरी 40 से 50 हजार रुपये होती है. जबकि, 15 लाख रुपये तक सैलरी मिल सकती है. अगर सिर्फ पैसा कमाना है तो मर्चेंट नेवी में जा सकते हैं. अगर देश की सेवा करना चाहते हैं और सरकारी नौकरी भी तो भारतीय नौसेना में जा सकते हैं.

Indian Navy vs Merchant Navy: पढ़ाई में क्या जरूरी?

वैसे तो भारतीय नौसेना में शामिल होने के लिए पद अनुसार शिक्षा योग्यताएं अलग-अलग हैं लेकिन आमतौर पर 12वीं कक्षा या ग्रेजुएट डिग्री की जरूरत होती है. इनमें कुछ पद ऐसे भी हैं जिसके लिए 10वीं पास भी काफी हो सकता है. जबकि, मर्चेंट नेवी के लिए 10वीं या 12वीं पास होना जरूरी है. इसमें कुछ पद ऐसे भी हैं जिसके लिए ग्रेजुएशन जरूरी है. हालांकि, मर्चेंट नेवी के लिए कुछ कोर्स भी हैं जिन्हें करना होगा. 12वीं कक्षा के बाद आप कुछ मुख्य कोर्स में से कोई कोर्स कर सकते हैं जैसे- बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस (डीएनएस), डिप्लोमा इन मरीन इंजीनियरिंग (डीएमई) और बीएससी इन नॉटिकल साइंस.