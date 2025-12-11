हैदराबाद से वॉशिंगटन तक.... सत्या नडेला ने कैसे तय की माइक्रोसॉफ्ट की दूरी, माने जाते हैं टेक मास्टर; अब भारत में करेंगे इन्वेस्टमेंट

Satya Nadela: टेक जाइंट्स के तौर पर दुनियाभर के सबसे फेमस नामों में माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला भी शामिल हैं. हर कोई उनकी सक्सेस के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता है. हाल ही में सत्या नडेला की मुलाकात पीएम मोदी से हुई, जिसमें उन्होंने भारत में कंपनी का अभी तक एशिया में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की बात कही. उन्होंने लगभग 1,45,000 करोड़ के निवेश की बात कही है. चलिए जानते हैं कि कैसे सत्या नडेला ने सफलता की बुलंदियों को छुआ है.

सत्या नडेला की एजुकेशन

बता दें कि सत्या नडेला ने अपनी नॉलेज और इंजीनियरिंग समेत टेक्नोलॉजी के सेक्टर में मजबूत पकड़ के साथ दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का नेतृत्व किया. उनका जन्म 19 अगस्त साल 1967 में भारत स्थित हैदराबाद शहर में हुआ था. तेलुगु परिवार में पले-बढ़े नडेला के पिता IAS अधिकारी थे और उनकी माता संस्कृत की लेक्चरर थीं. शुरुआत में उन्होंने हैदराबाद पब्लिक स्कूल में शिक्षा ली और इसके बाद उन्होंने 'मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी' से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया.

अमेरिका से किया MBA

हमेशा से ही टेक्नोलॉजी के फील्ड में इंटरेस्ट रखने वाले सत्या नडेला ने साल 1990 में अमेरिका के 'विस्कॉन्सिन मिल्वौकी यूनिवर्सिटी' से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया. इसके बाद साल उन्होंने 1997 में 'शिकागो यूनिवर्सिटी' के बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस से MBA किया. इस दौरान उन्होंने US में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन में भी काम किया. सत्या नडेला का टेक्निकल बैकग्राउंड तो पहले से काफी अच्छा था, लेकिन MBA के जरिए उन्होंने बिजनेस, मैनेजमेंट और लीडरशिप स्किल्स सीखीं. टेक वर्ल्ड में हाई लेवल के काम के लिए यह स्किल बेहद जरूरी है.

कब बनें माइक्रोसॉफ्ट के CEO

सत्य नडेला ने साल 2014 में माइक्रोसॉफ्ट का CEO बनने से पहले ऑनलाइन सर्विसेज डिवीजन के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ माइक्रोसॉफ्ट बिजनेस डिवीजन के वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर काम किया. उन्होंने अपनी किताब 'हिट रिफ्रेश' में अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का भी जिक्र किया है. किताब में उन्होंने अपने जीवन से जुड़े किस्से और उनके लीडरशिप में माइक्रोसॉफ्ट के डेवलपमेंट के बारे में भी बताया है.