मुश्किल में नासा! जल्द 2000 कर्मचारियों को दिखाया जा सकता है बाहर का रास्ता, आखिर क्यों?

NASA layoffs: अमेरिकी स्पेस एजेंसी NASA इन दिनों ट्रांजिशन दौर से गुजर रही है. रिपोर्ट के अनुसार, नासा 2000 से अधिक कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी कर रहा है. इसके पीछ की वजह डोनाल्ड ट्रंप की बजट पॉलिसी में भारी कटौती बताई जा रही है. ऐसे में इस फैसले के बाद के NASA के वैज्ञानिकों पर इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है.

Politico की रिपोर्ट के मुताबिक, जो कर्मचारी निकाले जा रहे हैं वे ज्यादातर GS-13 से GS-15 ग्रेड के हैं यानी कि नासा उन कर्मचारियों की छंटनी करने की तैयारी कर रहा जो वरिष्ठ पद पर बैठे हुए हैं. NASA ने कर्मचारियों की तीन तरह के विकल्प दिए हैं. इसमें अर्ली रिटायरमेंट, बायआउट (Buyout) और डिले रिजाइन शामिल हैं. NASA की प्रवक्ता बेथनी स्टीवंस ने बताया कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और मिशन को लेकर लिमिटेड हैं. ऐसे में अब हमें लिमिटेड बजट में चलना होगा और जरूरी प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकती देनी होगी.

जानकारी के लिए बता दें, NASA और अमेरिका की अंतरिक्ष नीति में कई बदलाव हुए हैं, जिसकी वजह से नासा के 18,000 कर्मचारियों की टीम पर काफी असर हुआ. दरअसल, ट्रंप ने NASA के नए एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर बिलियनर और स्पेसएक्स के समर्थक जारेड आइजैकमैन को नामित किया था, लेकिन जब ट्रंप और एलन मस्क के बीच तनाव हुए तो उन्होंने आइजैकमैन का नाम हटा दिया, जिसकी वजह से ये नियुक्ति रुक गई.

सबसे ज्यादा असर आर्टेमिस मिशन

रिपोर्ट्स के अनुसार, ट्रम्प प्रशासन ने नासा के लिए 2026 के लिए प्रस्तावित बजट कटौती की घोषणा पहले ही कर दी है, जिससे काफी संख्या में विज्ञान कार्यक्रम और कई मिशन प्रभावित हो सकते हैं. इसका सबसे ज्यादा असर आर्टेमिस मिशन पर हो सकता है. ये मिशन इंसानों को चंद्रमा पर उतारने की योजना बना रहा है. ऐसे में लोगों में नाराजगी भी है क्योंकि इतनी बड़ी छटनी से कई लोगों का नुकसान होगा. प्लैनेटरी सोसाइटी को डर है कि बड़े पैमाने पर छंटनी होगी तो काफी नुकसान होगा.

कई अंतरिक्ष मिशन हो सकते हैं रद्द

इस फैसले को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर प्लैनेटरी सोसाइटी ने लिखा, नासा के साइंस और एक्सप्लोरेशन के लिए यह किसी विलुप्ति के लेवल की घटना से कम नहीं होगा. इतना ज्यादा पैसा, इतनी तेजी से गंवाना..नासा को कई भयानक फैसले लेने पर मजबूर कर देगा. अगर नासा के बजट में कटौती की गई, तो इसका सीधा मतलब होगा कि कई अंतरिक्ष मिशन रद्द हो जाएंगे.

What’s really at stake if NASA’s science budget gets slashed and entire science missions are canceled?

We asked the scientists leading those missions, and their stories reveal what we all stand to lose.

Here’s what they told us: https://t.co/obZi8yt7tK pic.twitter.com/tMoqKYlREK

— Planetary Society (exploreplanets) July 8, 2025