UP Police Constable Vacancy: निकल न जाए मौका, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लास्ट डेट कल; 32000+ पदों के लिए ऐसे करें आवेदन

UP Police Constable Vacancy 2026: क्या आप भी पुलिस भर्ती के लिए आवेदन करने का सोच रहे हैं? अगर हां, तो देर किस बात की है. उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू है और इसके लिए मौका भी बस कुछ ही घंटों का बचा हुआ है. 30 जनवरी, शुक्रवार तक यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया चालू है. इसके बाद 32,679 पदों के लिए आवेदन विंडो को बंद कर दिया जाएगा. कौन-कौन इस पद के लिए आवेदन कर सकता है? यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन शुल्क कितना है और कैसे आवेदन कर सकते हैं? आइए इस नई भर्ती के बारे में विस्तार से जान लेते हैं.

यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026

उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 के लिए आवेदन की लास्ट डेट 30 जनवरी 2026 है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार के पास इस तिथि तक ऑनलाइन आवेदन करने का मौका है. कुल 32,679 कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए ये प्रक्रिया चालू है. आवेदन शुल्क जमा कर करके पुलिस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं.

यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए योग्यता

उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए 12वीं पास योग्य हैं.

न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 25 साल होनी चाहिए.

UP Police Constable भर्ती के लिए डायरेक्ट लिंक

उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए अधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाना होगा. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस डायरेक्ट लिंक से यूपी पुलिस कांस्टेबल (UP Police Constable Vacancy Direct Link) के लिए आवेदन कर सकते हैं.

UP Police Constable Recruitment: कैसे करें अप्लाई?

सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं. होमपेज पर यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 का ऑनलाइन आवेदन लिंक शो होगा. उस पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को अपनाना होगा. रजिस्ट्रेशन के लिए नाम, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ जैसी डिटेल्स दर्ज करें. इसके बाद लॉगिन करें और फिर आवेदन पत्र ओपन हो जाएगा. जो भी जानकारियां मांगी जाएं, सभी जानकारी को दर्ज कर दें. मांगे जा रहे सभी दस्तावेजों को सबमिट करें और फिर आवेदन शुल्क जमा करें. इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें और कंफर्मेशन पेज का प्रिंट निकाल लें.

चयन प्रक्रिया?

यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा देनी होगी. इसमें पास होने वाले उम्मीदवारों को दस्तावेज वेरिफिकेशन और फिजिकल टेस्ट में पास होना होगा. इसके बाद योग्यता के अनुसार चयन हो सकेगा. अधिक जानकारी के लिए अधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जा सकते हैं.

