UP Police Constable Vacancy: निकल न जाए मौका, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लास्ट डेट कल; 32000+ पदों के लिए ऐसे करें आवेदन

UP Police Constable Vacancy 2026: उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 के आवेदन के लिए आखिरी तारीख 30 जनवरी, शुक्रवार है. इसके बाद आवेदन करने का मौका हाथ से निकल सकता है. फटाफट से 32000+ पदों के लिए अप्लाई प्रोसेस जान लीजिए.
UP Police Constable Vacancy 2026: क्या आप भी पुलिस भर्ती के लिए आवेदन करने का सोच रहे हैं? अगर हां, तो देर किस बात की है. उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू है और इसके लिए मौका भी बस कुछ ही घंटों का बचा हुआ है. 30 जनवरी, शुक्रवार तक यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया चालू है. इसके बाद 32,679 पदों के लिए आवेदन विंडो को बंद कर दिया जाएगा. कौन-कौन इस पद के लिए आवेदन कर सकता है? यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन शुल्क कितना है और कैसे आवेदन कर सकते हैं? आइए इस नई भर्ती के बारे में विस्तार से जान लेते हैं.
उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 के लिए आवेदन की लास्ट डेट 30 जनवरी 2026 है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार के पास इस तिथि तक ऑनलाइन आवेदन करने का मौका है. कुल 32,679 कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए ये प्रक्रिया चालू है. आवेदन शुल्क जमा कर करके पुलिस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं.
उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए अधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाना होगा. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस डायरेक्ट लिंक से यूपी पुलिस कांस्टेबल (UP Police Constable Vacancy Direct Link) के लिए आवेदन कर सकते हैं.
यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा देनी होगी. इसमें पास होने वाले उम्मीदवारों को दस्तावेज वेरिफिकेशन और फिजिकल टेस्ट में पास होना होगा. इसके बाद योग्यता के अनुसार चयन हो सकेगा. अधिक जानकारी के लिए अधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जा सकते हैं.
