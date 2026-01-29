Advertisement
trendingNow13090431
Hindi NewsनौकरीUP Police Constable Vacancy: निकल न जाए मौका, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लास्ट डेट कल; 32000+ पदों के लिए ऐसे करें आवेदन

UP Police Constable Vacancy: निकल न जाए मौका, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लास्ट डेट कल; 32000+ पदों के लिए ऐसे करें आवेदन

UP Police Constable Vacancy 2026: उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 के आवेदन के लिए आखिरी तारीख 30 जनवरी, शुक्रवार है. इसके बाद आवेदन करने का मौका हाथ से निकल सकता है. फटाफट से 32000+ पदों के लिए अप्लाई प्रोसेस जान लीजिए.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Jan 29, 2026, 02:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UP Police Constable Recruitment 2026 Last Date
UP Police Constable Recruitment 2026 Last Date

UP Police Constable Vacancy 2026: क्या आप भी पुलिस भर्ती के लिए आवेदन करने का सोच रहे हैं? अगर हां, तो देर किस बात की है. उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू है और इसके लिए मौका भी बस कुछ ही घंटों का बचा हुआ है. 30 जनवरी, शुक्रवार तक यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया चालू है. इसके बाद 32,679 पदों के लिए आवेदन विंडो को बंद कर दिया जाएगा. कौन-कौन इस पद के लिए आवेदन कर सकता है?  यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन शुल्क कितना है और कैसे आवेदन कर सकते हैं? आइए इस नई भर्ती के बारे में विस्तार से जान लेते हैं.

यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026

उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 के लिए आवेदन की लास्ट डेट 30 जनवरी 2026 है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार के पास इस तिथि तक ऑनलाइन आवेदन करने का मौका है. कुल 32,679 कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए ये प्रक्रिया चालू है. आवेदन शुल्क जमा कर करके पुलिस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं.

यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए योग्यता

  • उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए 12वीं पास योग्य हैं.
  • न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 25 साल होनी चाहिए.

UP Police Constable भर्ती के लिए डायरेक्ट लिंक

उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए अधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाना होगा. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस डायरेक्ट लिंक से यूपी पुलिस कांस्टेबल (UP Police Constable Vacancy Direct Link) के लिए आवेदन कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

UP Police Constable Recruitment: कैसे करें अप्लाई?

  1. सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं.
  2. होमपेज पर यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 का ऑनलाइन आवेदन लिंक शो होगा.
  3. उस पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को अपनाना होगा.
  4. रजिस्ट्रेशन के लिए नाम, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ जैसी डिटेल्स दर्ज करें.
  5. इसके बाद लॉगिन करें और फिर आवेदन पत्र ओपन हो जाएगा.
  6. जो भी जानकारियां मांगी जाएं, सभी जानकारी को दर्ज कर दें.
  7. मांगे जा रहे सभी दस्तावेजों को सबमिट करें और फिर आवेदन शुल्क जमा करें.
  8. इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें और कंफर्मेशन पेज का प्रिंट निकाल लें.

चयन प्रक्रिया?

यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा देनी होगी. इसमें पास होने वाले उम्मीदवारों को दस्तावेज वेरिफिकेशन और फिजिकल टेस्ट में पास होना होगा. इसके बाद योग्यता के अनुसार चयन हो सकेगा. अधिक जानकारी के लिए अधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जा सकते हैं.

ये भी पढ़ें- SBI CBO Recruitment 2026: भारतीय स्टेट बैंक में सीबीओ भर्ती, 2000 से ज्यादा पदों के लिए आवेदन शुरू, जानिए योग्यता और अप्लाई प्रोसेस

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

UP Police constable

Trending news

RG Kar Rape Case: 'हमें इंसाफ चाहिए...', पीड़ित परिवार को मिल रहा चुनाव लड़ने का ऑफर
RG Kar rape case
RG Kar Rape Case: 'हमें इंसाफ चाहिए...', पीड़ित परिवार को मिल रहा चुनाव लड़ने का ऑफर
76 लाख रुपए में होगी मंत्री के बंगले की मरम्मत, कांग्रेस सरकार ने जारी किया फंड
Telangana NEWS
76 लाख रुपए में होगी मंत्री के बंगले की मरम्मत, कांग्रेस सरकार ने जारी किया फंड
अजित पवार की मृत्यु दुर्भाग्यपूर्ण, होनी चाहिए जांच : संजय राउत
Sanjay Raut
अजित पवार की मृत्यु दुर्भाग्यपूर्ण, होनी चाहिए जांच : संजय राउत
शर्म करो PAK! गाजा के नाम पर पैसा लेकर ISI ने खोली आतंक की फैक्ट्री, बड़ा खुलासा
Hamas
शर्म करो PAK! गाजा के नाम पर पैसा लेकर ISI ने खोली आतंक की फैक्ट्री, बड़ा खुलासा
अमेरिका जैसे हालात न हों...SC में उठा गंभीर सवाल, नए UGC रूल्स पर रोक की पूरी कहानी
UGC rules controversy
अमेरिका जैसे हालात न हों...SC में उठा गंभीर सवाल, नए UGC रूल्स पर रोक की पूरी कहानी
भारत 31 जनवरी को करेगा अरब विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी
arab foreign ministers meeting
भारत 31 जनवरी को करेगा अरब विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी
UGC के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, SC ने सरकार और यूजीसी को दिया नोटिस
UGC Regulation 2026
UGC के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, SC ने सरकार और यूजीसी को दिया नोटिस
इस राज्य में नहीं खत्म हो रहा इंसानों और जानवरों में टकराव,एक दशक में हुई इतनी मौतें
Tamil Nadu news
इस राज्य में नहीं खत्म हो रहा इंसानों और जानवरों में टकराव,एक दशक में हुई इतनी मौतें
केरल के गवर्नर ने की स्पीकर की आलोचना, ऐसा क्या बोल गए थे ए. एन. शमसीर?
Kerala Governor vs Speaker
केरल के गवर्नर ने की स्पीकर की आलोचना, ऐसा क्या बोल गए थे ए. एन. शमसीर?
अंतिम समय भी वो साये की तरह अजित दादा के साथ थे, मासूम ने दी मुखाग्नि तो रो पड़े लोग
ajit pawar death
अंतिम समय भी वो साये की तरह अजित दादा के साथ थे, मासूम ने दी मुखाग्नि तो रो पड़े लोग