5 ऐसी 'सदाबहार' नौकरियां, जिनके लिए नहीं देनी पड़ती कोई परीक्षा; हर साल निकलती है भर्ती!

Government Jobs 2025 Without Exam: सरकारी नौकरी के लिए एक से एक परीक्षाओं को पास करना किसी चुनौती से कम नहीं होता है, लेकिन कुछ विशेष पद सीधे मेरिट, इंटरव्यू, GATE स्कोर या खास योग्यताओं के आधार पर बिना किसी प्रवेश परीक्षा के उपलब्ध होते हैं. इन अवसरों के लिए उम्मीदवारों को परीक्षा की तैयारी करने में समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं होती है.

ये सरकारी नौकरियां कई क्षेत्रों में मौजूद हैं, जैसे- रेलवे, डाक विभाग, एयरपोर्ट अथॉरिटी, मानक ब्यूरो और इंडियन नेवी. इन पदों पर चयन मेरिट या GATE स्कोर के आधार पर होता है. जैसे कि- India Post का GDS पद, रेलवे अप्रेंटिस, एयरपोर्ट जॉब्स और BIS में Scientist-B पद परीक्षा नहीं, बल्कि गेट स्कोर या अन्य मानकों के आधार पर भरे जाते हैं.

RRB Recruitment 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड में अप्रेंटिस के 904 पदों पर निकली भर्ती, 13 अगस्त से पहले करें आवेदन, बिना परीक्षा होगा सिलेक्शन

रेलवे में अप्रेंटिस/टेक्नीशियन:

पद: भारतीय रेलवे हर साल विभिन्न ट्रेडों जैसे इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, फिटर, मैकेनिक आदि में अप्रेंटिस की भर्ती निकालता है.

चयन प्रक्रिया: इसमें आमतौर पर कोई लिखित परीक्षा नहीं होती. चयन 10वीं कक्षा और आईटीआई के अंकों के आधार पर तैयार की गई मेरिट लिस्ट के जरिए होता है.

ग्रामीण डाक सेवक (GDS), इंडिया पोस्ट:

पद: इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक (GDS) के पदों पर भर्ती करता है.

चयन प्रक्रिया: चयन पूरी तरह से 10वीं कक्षा में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर किया जाता है। कोई लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं होता है.

विशेषता: यह ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी का एक बहुत अच्छा अवसर है और हर साल बड़ी संख्या में भर्तियां निकलती हैं.

विभिन्न सरकारी विभागों में संविदा/प्रोजेक्ट-आधारित नौकरियां:

पद: नेशनल हेल्थ मिशन (NHM), डीआरडीओ (DRDO), सीएसआईआर (CSIR) और अन्य सरकारी एजेंसियां अक्सर प्रोजेक्ट-आधारित या संविदा पर विभिन्न पदों (जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर, लैब तकनीशियन, रिसर्च असिस्टेंट) के लिए भर्ती करती हैं.

चयन प्रक्रिया: चयन आमतौर पर शैक्षिक योग्यता के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग और सीधे इंटरव्यू के माध्यम से होता है.

विशेषता: ये पद अक्सर कम समय के लिए होते हैं, लेकिन इनमें काम का अनुभव मिलता है जो भविष्य में स्थायी नौकरी पाने में सहायक होता है.

राज्य सरकारों में क्लर्क/जूनियर असिस्टेंट:

पद: कई राज्यों में, स्थानीय सरकारी कार्यालयों और विभागों में क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट और टाइपिस्ट के पदों पर भर्तियां निकलती हैं.

चयन प्रक्रिया: कुछ मामलों में, चयन लिखित परीक्षा के बजाय शैक्षिक योग्यता के अंकों और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होता है. कुछ जगहों पर टाइपिंग टेस्ट भी लिया जा सकता है.

विशेषता: इन नौकरियों में स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दी जाती है और ये अक्सर ब्लॉक या पंचायत स्तर पर उपलब्ध होती हैं.

वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड/वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन:

पद: राज्य वन विभाग अक्सर फॉरेस्ट गार्ड और संबंधित पदों पर भर्ती करते है.

चयन प्रक्रिया: इन भर्तियों में लिखित परीक्षा के बजाय शारीरिक दक्षता परीक्षा (Physical Efficiency Test) और इंटरव्यू को अधिक प्राथमिकता दी जाती है.

Sarkari Naukri: 10वीं, 12वीं पास महिलाओं के लिए यहां निकली बंपर वैकेंसी, आज ही करें आवेदन, बिना परीक्षा होगा सिलेक्शन