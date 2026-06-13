एक तरफ GEN Z नई सोच और तकनीक के साथ कार्यस्थलों की तस्वीर बदल रही है, तो दूसरी तरफ मुंबई के एक स्टार्टअप ने यह दिखा दिया कि अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता. युवा कर्मचारियों की टीम के बीच 64 वर्षीय इंटर्न को शामिल करने का फैसला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. इस अनोखी जोड़ी ने ये संदेश दिया है कि सीखने और सिखाने की कोई उम्र नहीं होती. दरअसल, मुंबई के एक स्टार्टअप कंपनी में 64 साल के इंटर्न को टीम शामिल किया गया है और युवाओं से डबल उम्र वाला वरिष्ठ व्यक्ति अपने काम के अनुभव को टीम के साझा करते नजर आ रहा है.
सोशल मीडिया पर मुंबई के एक स्टार्टअप फाउंडर की ओर से एक वीडियो साझा किया गया है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि एक वरिष्ठ शख्स अपनी टीम के साथ अनुभव शेयर कर रहा है. कंपनी के फाउंडर ने 64 साल के इंटर्न को नौकरी देने के बाद उन्हें एक अनमोल खोज बताया है. इंटरनेट पर ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है.
कंपनी के फाउंडर जोशुआ सालिंस की ओर से अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो को साझा किया गया है जिसमें उन्होंने दिखाया कि एक 64 वर्षीय इंटर्न ऑफिस में अन्य कर्मचारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं और सभी कर्मचारी की उम्र काफी कम लग रही है. युवा कर्मचारियों द्वारा 64 साल के इंटर्न की बातों को बहुत ध्यान से सुना जा रहा है. वीडियो को साझा करते हुए फाउंडर ने लिखाकि 64 साल के इंटर्न किसी खजाने से कम नहीं है. साथ में कहा कि उनके पास सालों का अनुभव है जो युवा कर्मचारियों के बीच एक नई ऊर्जा पैदा कर सकता है.
सोशल मीडिया पर ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें फाउंडर ने लिखा हुआ है कि उन्होंने 64 साल के एक इंटर्न को रखा है. साथ में इस फैसले को उन्होंने एक बेहतर निर्णय भी बताया. इस वीडियो को देखने के बाद इंटरनेट पर यूजर्स तरह-तरह के कमेंट करते दिखें जिनमें ज्यादातर यूजर्स तारीफ करते थके नहीं. हालांकि, कुछ यूजर्स के बीच एक सवाल ये रहा कि 64 साल की उम्र में उन्हें इंटर्न क्यों बनाया गया है? इसका जवाब देते हुए फाउंडर ने कहा कि वो घर पर नहीं रहना चाहते थे बल्कि काम करना चाहते जिस वजह से उन्हें रखा गया है.
आगे ये भी कहा कि वो काफी सालों का अनुभव रखते हैं और युवाओं के साथ साझा करना चाहते. ऐसे में कई लोगों ने उनकी तारीफ भी की और कहा कि कई सीनियर्स हैं जो अनुभव रखते हैं और काम के अवसर तलाशते हैं. साथ ही और भी कई कमेंट्स रहे जो 64 साल के व्यक्ति को काम पर रखने के लिए तारीफ के साथ वाले रहे.