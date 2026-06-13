एक तरफ GEN Z नई सोच और तकनीक के साथ कार्यस्थलों की तस्वीर बदल रही है, तो दूसरी तरफ मुंबई के एक स्टार्टअप ने यह दिखा दिया कि अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता. युवा कर्मचारियों की टीम के बीच 64 वर्षीय इंटर्न को शामिल करने का फैसला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. इस अनोखी जोड़ी ने ये संदेश दिया है कि सीखने और सिखाने की कोई उम्र नहीं होती. दरअसल, मुंबई के एक स्टार्टअप कंपनी में 64 साल के इंटर्न को टीम शामिल किया गया है और युवाओं से डबल उम्र वाला वरिष्ठ व्यक्ति अपने काम के अनुभव को टीम के साझा करते नजर आ रहा है.