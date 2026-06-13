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Gen Z के स्टार्टअप कंपनी में 64 साल के इंटर्न को मिली नौकरी, फाउंडर ने बताया अनोखी खोज

Gen Z के स्टार्टअप कंपनी में 64 साल के इंटर्न को नौकरी पर रखा गया है. मुंबई के स्टार्टअप फाउंडर ने उन्हेंने खजाना बताया है और उनकी वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा किया है.

Written BySimran Singh
Published: Jun 13, 2026, 10:47 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 10:47 AM IST
Gen Z के स्टार्टअप कंपनी में 64 साल के इंटर्न को मिली नौकरी, फाउंडर ने बताया अनोखी खोज

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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