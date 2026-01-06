Aadhaar Recruitment 2026: आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर के 280+ पदों पर निकली वैकेंसी, 10वीं-12वीं पास के लिए सुनहरा मौका

Aadhaar Recruitment 2026 Notification: सरकारी नौकरी से अपने करियर की शुरुआत करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक बेहतरीन मौका सामने आया है. CSC ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड ने राज्यवार आधार सुपरवाइजर/ऑपरेटर के 282 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 31 दिसंबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी, 2026 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट cscspv.in पर जाकर तय लास्ट डेट से पहले अप्लाई कर सकते हैं.

राज्यवार आधार सुपरवाइजर/ऑपरेटर के इन 282 पदों पर निकली वैकेंसी

आंध्र प्रदेश - 04 पद

असम - 03 पद

बिहार - 04 पद

छत्तीसगढ़ - 08 पद

गुजरात - 06 पद

हरियाणा - 07 पद

झारखंड - 07 पद

कर्नाटक - 10 पद

केरला - 11 पद

लद्दाख - 01 पद

मध्य प्रदेश - 28 पद

महाराष्ट्र - 20 पद

मेघालय- 01 पद

नागालैंड - 01 पद

ओडिशा - 02 पद

पुडुचेरी - 01 पद

पंजाब - 12 पद

राजस्थान - 04 पद

तमिलनाडु - 03 पद

तेलंगाना - 11 पद

उत्तर प्रदेश- 23 पद

उत्तराखंड - 03 पद

पश्चिम बंगाल - 05 पद

डिस्ट्रिक्ट लेवल मैनपावर - 98 पद

एजुकेशन क्वालिफिकेशन

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 10वीं/12वीं की डिग्री के साथ ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए.

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल निर्धारित किया गया है.

ऐसे करें आवेदन:

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cscspv.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद अपने राज्य अनुसार संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

