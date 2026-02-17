Aadhaar Vacancy 2026: 12वीं तक पढ़े-लिखे वालों के लिए सरकारी नौकरी, आधार कार्ड की कंपनी में 250 से ज्यादा पदों पर भर्ती

Aadhaar Recruitment 2026: अगर आपने भी सिर्फ 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की है तो सरकारी नौकरी पाने का आपके पास भी अवसर है. दरअसल, आधार कंपनी में 250 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली गई है. आइए जानते हैं कितनी सैलरी और आवेदन प्रोसेस क्या है?
Aadhaar Recruitment 2026: सरकारी नौकरी की तलाश ज्यादातर उम्मीदवारों को रहती है. हालांकि, कम कक्षाओं तक पढ़े-लिखे होने पर सरकारी नौकरी की तलाश करने का टास्क थोड़ा मुश्किल हो जाता है. अगर आप उनमें से एक जिन्होंने 10वीं या 12वीं कक्षा तक ही पढ़ाई की है. डिजिटल इंडिया के तहत आधार ऑपरेटर और सुपरवाइजर पदों पर नौकरी निकली गई है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार सीएसई- ई गवर्नेंस सर्विसेस इंडिया लिमिटेड में अप्लाई कर सकते हैं. यहां पर आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर की वैकेंसी निकली है. आइए योग्यता, आवेदन फीस से लेकर आवेदन प्रोसेस तक अन्य डिटेल्स जानते हैं.
इंडिया लिमिटेड आधार सेवा केंद्र (ASK) और गवर्नेंस सर्विसेस इंडिया लिमिटेड (CSC) में आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर की भर्ती निकली है. ऑफिशियल वेबसाइट csc.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधार सेवा केंद्र के लिए जिलावाइज फॉर्म भर सकते हैं. 252 पदों पर सुपरवाइजर/ऑपरेटर की भर्ती निकली है. कम से कम 18 साल तक की उम्र होनी जरूरी है. इससे कम उम्र वाले उम्मीदवार आवेदन नहीं कर सकते हैं. अधिकतम उम्र की जानकारी नहीं दी गई है.
आधार ऑपरेटर या सुपरवाइजर के लिए योग्यता?
