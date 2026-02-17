Aadhaar Vacancy 2026: 12वीं तक पढ़े-लिखे वालों के लिए सरकारी नौकरी, आधार कार्ड की कंपनी में 250 से ज्यादा पदों पर भर्ती

Aadhaar Recruitment 2026: सरकारी नौकरी की तलाश ज्यादातर उम्मीदवारों को रहती है. हालांकि, कम कक्षाओं तक पढ़े-लिखे होने पर सरकारी नौकरी की तलाश करने का टास्क थोड़ा मुश्किल हो जाता है. अगर आप उनमें से एक जिन्होंने 10वीं या 12वीं कक्षा तक ही पढ़ाई की है. डिजिटल इंडिया के तहत आधार ऑपरेटर और सुपरवाइजर पदों पर नौकरी निकली गई है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार सीएसई- ई गवर्नेंस सर्विसेस इंडिया लिमिटेड में अप्लाई कर सकते हैं. यहां पर आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर की वैकेंसी निकली है. आइए योग्यता, आवेदन फीस से लेकर आवेदन प्रोसेस तक अन्य डिटेल्स जानते हैं.

Aadhaar Recruitment: 250 से ज्यादा पदों पर भर्ती

इंडिया लिमिटेड आधार सेवा केंद्र (ASK) और गवर्नेंस सर्विसेस इंडिया लिमिटेड (CSC) में आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर की भर्ती निकली है. ऑफिशियल वेबसाइट csc.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधार सेवा केंद्र के लिए जिलावाइज फॉर्म भर सकते हैं. 252 पदों पर सुपरवाइजर/ऑपरेटर की भर्ती निकली है. कम से कम 18 साल तक की उम्र होनी जरूरी है. इससे कम उम्र वाले उम्मीदवार आवेदन नहीं कर सकते हैं. अधिकतम उम्र की जानकारी नहीं दी गई है.

आधार ऑपरेटर या सुपरवाइजर के लिए योग्यता?

किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से 12वीं तक पास होना जरूरी. 10वीं+2 उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने आईटीआई की हो. 10वीं समेत 3 साल पॉलीटेक्निक डिप्लोमा वाले आवेदन कर सकते हैं. UIDAI मान्यता प्राप्त टेस्टिंग और सर्टिफाइंग एजेंसी से सर्टिफिकेट होना चाहिए. जहां के लिए आवेदन कर रहे हैं वहां की स्थानीय भाषा पढ़ना, लिखना और बोलना आना चाहिए.

कैसे करें आवेदन?

सबसे पहले csc.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं. होमपेज पर ‘ASK Job Opening’ सेक्शन शो होगा उसमें फुल टाइम पर क्लिक करें. इसके बाद वैकेंसी संबंधित लेटेस्ट अपडेट शो होगा. राज्य अनुसार वैकेंसी चेक करने के बाद आवेदन कर सकते हैं. संबंधित क्षेत्र की भाषा की नॉलेज होने पर उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. अप्लाई पर क्लिक करे के बाद नाम, पैन कार्ड और अन्य डिटेल्स को एंटर करें. पासपोर्ट साइड फोटो और अन्य मांगे जा रहे दस्तावेजों को अपलोड करें. फॉर्म को भर लेने के बाद उसे सब्मिट करें और फिर प्रिंट आउट निकाल लें. इस भर्ती से जुड़ी डिटेल्स और अन्य अपडेट्स के लिए कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट विजिट कर सकते हैं.

