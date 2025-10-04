Advertisement
AAI Recruitment 2025: एयरपोर्ट में फिर निकली भर्ती, 16 अक्टूबर तक कर सकते हैं आवेदन; जानें योग्यता और अप्लाई प्रोसेस

AAI Recruitment 2025: एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) की ओर से नई भर्ती निकाली गई है जिसके तहत 16 अक्टूबर तक आवेदन करने का मैका है. आइए जानते हैं किन योग्यता की जरूरत है और क्या अप्लाई प्रोसेस है?

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 04, 2025, 06:32 AM IST
AAI Recruitment 2025: एयरपोर्ट में फिर निकली भर्ती, 16 अक्टूबर तक कर सकते हैं आवेदन; जानें योग्यता और अप्लाई प्रोसेस

AAI Recruitment 2025: अगर आप भी एयरपोर्ट में नौकरी करना चाहते हैं लेकिन इसके लिए सरकारी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो अब ये इंतजार खत्म हो गया है. दरअसल, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) की ओर से नई भर्ती निकाली गई है जिसके तहत कंसल्टेंट और जूनियर कंसल्टेंट (एयरपोर्ट सिस्टम) पद के लिए 3 भर्ती खाली है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. AAI की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए आवेदन करने की सुविधा 16 अक्टूबर 2025 तक उपलब्ध है. इसके बाद अप्लाई नहीं कर सकेंगे. आइए जरूरी योग्यता और आवेदन प्रोसेस जानते हैं.

किन योग्यता की जरूरत?

इच्छुक उम्मीदवार के पास ग्रेजुएशन की डिग्री जरूर होनी चाहिए. इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में बैचलर डिग्री होना जरूरी है. इसके अलावा एक्सपीरियंस भी जरूरी है. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम, टेंडरिंग आदि में कम से कम 3 साल या अधिकतम 8 साल तक का पद अनुसार अनुभव होना जरूरी है. आप योग्यता से जुड़ी अधिक जानकारी एयरपोर्ट भर्ती के नोटिफिकेशन के जरिए चेक कर सकते हैं.

AAI Recruitment 2025: कैसे करें आवेदन?

  1. सबसे पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट- www.aai.aero पर जाएं.
  2. यहां होम पेज पर भर्ती का नोटिफिकेशन शो हो जाएगा उस पर दिख रहे लिंक पर क्लिक करें.
  3. इसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्टर पर क्लिक करें और मांगी जा रही डिटेल्स एंटर करें.
  4. नाम, फोन नंबर और ईमेल आईडी को एंटर करने के बाद जनरेट ओटीपी एंटर करें.
  5. रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करें और फॉर्म में सभी डिटेल्स देखें.
  6. मांगी जा रही सभी जानकारी को फॉर्म में भर दें और मांगे जा रहे दस्तावेज को अपलोड करें.
  7. पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर आदि की सॉफ्ट कॉपी को भी अपलोड कर दें.
  8. आखिर में आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फिर सब चेक करने के बाद फॉर्म सबमिट कर दें.
  9. आवेदन पत्र को डाउनलोड कर लें और फिर इसका प्रिंट आउट भी जरूर निकाल लें.

अधिक जानकारी के लिए आप एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट- www.aai.aero पर विजिट कर सकते हैं। जारी भर्ती का नोटिफिकेशन यहीं से देख सकेंगे।

ये भी पढ़ें- IB Security Assistant Answer Key 2025: कब तक जारी होगी आंसर-की? यहां जानें तारीख और डाउनलोड करने का तरीका

