AAI Recruitment 2025: एयरपोर्ट में फिर निकली भर्ती, 16 अक्टूबर तक कर सकते हैं आवेदन; जानें योग्यता और अप्लाई प्रोसेस

AAI Recruitment 2025: एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) की ओर से नई भर्ती निकाली गई है जिसके तहत 16 अक्टूबर तक आवेदन करने का मैका है. आइए जानते हैं किन योग्यता की जरूरत है और क्या अप्लाई प्रोसेस है?
Trending Photos
AAI Recruitment 2025: अगर आप भी एयरपोर्ट में नौकरी करना चाहते हैं लेकिन इसके लिए सरकारी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो अब ये इंतजार खत्म हो गया है. दरअसल, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) की ओर से नई भर्ती निकाली गई है जिसके तहत कंसल्टेंट और जूनियर कंसल्टेंट (एयरपोर्ट सिस्टम) पद के लिए 3 भर्ती खाली है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. AAI की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए आवेदन करने की सुविधा 16 अक्टूबर 2025 तक उपलब्ध है. इसके बाद अप्लाई नहीं कर सकेंगे. आइए जरूरी योग्यता और आवेदन प्रोसेस जानते हैं.
किन योग्यता की जरूरत?
इच्छुक उम्मीदवार के पास ग्रेजुएशन की डिग्री जरूर होनी चाहिए. इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में बैचलर डिग्री होना जरूरी है. इसके अलावा एक्सपीरियंस भी जरूरी है. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम, टेंडरिंग आदि में कम से कम 3 साल या अधिकतम 8 साल तक का पद अनुसार अनुभव होना जरूरी है. आप योग्यता से जुड़ी अधिक जानकारी एयरपोर्ट भर्ती के नोटिफिकेशन के जरिए चेक कर सकते हैं.
AAI Recruitment 2025: कैसे करें आवेदन?
अधिक जानकारी के लिए आप एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट- www.aai.aero पर विजिट कर सकते हैं। जारी भर्ती का नोटिफिकेशन यहीं से देख सकेंगे।
ये भी पढ़ें- IB Security Assistant Answer Key 2025: कब तक जारी होगी आंसर-की? यहां जानें तारीख और डाउनलोड करने का तरीका