AAI Junior Executive Recruitment 2025: जूनियर एग्जीक्यूटिव के 976 पदों पर निकली भर्ती, इस तारीख से पहले करें आवेदन, जानें Step By Step प्रोसेस

AAI Junior Executive Recruitment 2025: भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) ने विभिन्न क्षेत्रों में जूनियर एग्जीक्यूटिव में भर्ती निकाली है. ऐलान के अनुसार 979 पदों पर भर्ती निकाली गई है. आइए ऑनलाइन आवेदन प्रोसेस जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Aug 21, 2025, 06:50 AM IST
AAI Junior Executive Recruitment 2025: एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने विभिन्न क्षेत्रों में जूनियर एग्जीक्यूटिव के पदों पर भर्ती निकाल दी है. इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. अलग-अलग कैटेगरी में पदों पर भर्ती निकाली गई है. एएआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन को जारी किया गया है. 976 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, आइए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जानते हैं.

कितनी तारीख तक कर सकते हैं आवेदन?

विभिन्न क्षेत्रों में जूनियर एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है और इसके लिए आवेदन करने वाले इच्छुक को 27 अगस्त तक रुकना  होगा. 28 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी जो 27 सितंबर 2025 तक खुली रहेगी. इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्किटेक्चर, इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जैसी कैटेगरी में जूनियर एग्जीक्यूटिव की भर्ती निकाली गई है.

योग्यता

  • उम्मीदवारों की उम्र 27 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
  • उम्मीदवारों की उम्र की गणना 27 सितंबर 2025 के आधार पर की जाएगी.
  • आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट मिल सकती है.
  • आर्किटेक्चर या संबंधित विषय में एमसीए डिग्री या इंजीनियरिंग डिग्री होनी जरूरी.

AAI Junior Executive पद के लिए कैसे करें आवेदन?

  1. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट- www.aai.aero पर जाएं.
  2. इसके बाद होमपेज पर करियर सेक्शन शो होगा, उस पर क्लिक करें.
  3. यहां पर आपको जूनियर एग्जीक्यूटिव की भर्ती का विज्ञापन शो होगा उस पर क्लिक करें.
  4. नोटिफिकेशन के सामने पंजीकरण लिंक शो होगा और उस पर क्लिक करें. 
  5. इसके बाद अपना नाम, फोन नंबर और ईमेल आईडी और अन्य जानकारी के साथ रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दें.
  6. शैक्षणिक के अलावा अन्य जरूर डिटेल्स के साथ आवेदन पत्र भरें.
  7. पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर अपलोड के बाद शुल्क जमा करें.
  8. फॉर्म को एक बार पढ़ लें और प्रीव्यू करने के बाद सब्मिट कर दें.
  9. भविष्य में जरूरत पड़ सकती है फॉर्म को डाउनलोड भी जरूर करके रखें.

कैसे होगा चयन?

गेट (GATE) के आधार पर चयन किया जाएगा. 2023, 2024 या 2025 के गेट स्कोर के आधार पर एएआई जूनियर एग्जीक्यूटिव के पदों पर उम्मीदवारों का चयन होगा. हालांकि, सटीक सेलेक्शन स्पेशल पद पर निर्भर करेंगे.

  1. ऑनलाइन एग्जाम
  2. आवेदन वेरिफिकेशन
  3. वॉइस टेस्ट
  4. मेडिकल जांच
  5. पृष्ठभूमि वेरिफिकेशन
  6. साइकोएक्टिव सब्सटेंस टेस्ट
  7. मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन परीक्षण

इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो आवेदन करने से पहले www.aai.aero पर विस्तृत अधिसूचना को ध्यान से पढ़ लें.

ये भी पढ़ें- 20 से 30 साल तक के लोगों के लिए बैंक में नौकरी का मौका, सैलरी 85920 तक! बस होनी चाहिए ये डिग्री, जानें अप्लाई का तरीका

