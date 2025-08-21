AAI Junior Executive Recruitment 2025: जूनियर एग्जीक्यूटिव के 976 पदों पर निकली भर्ती, इस तारीख से पहले करें आवेदन, जानें Step By Step प्रोसेस

AAI Junior Executive Recruitment 2025: भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) ने विभिन्न क्षेत्रों में जूनियर एग्जीक्यूटिव में भर्ती निकाली है. ऐलान के अनुसार 979 पदों पर भर्ती निकाली गई है. आइए ऑनलाइन आवेदन प्रोसेस जानते हैं.
AAI Junior Executive Recruitment 2025: एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने विभिन्न क्षेत्रों में जूनियर एग्जीक्यूटिव के पदों पर भर्ती निकाल दी है. इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. अलग-अलग कैटेगरी में पदों पर भर्ती निकाली गई है. एएआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन को जारी किया गया है. 976 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, आइए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जानते हैं.
कितनी तारीख तक कर सकते हैं आवेदन?
विभिन्न क्षेत्रों में जूनियर एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है और इसके लिए आवेदन करने वाले इच्छुक को 27 अगस्त तक रुकना होगा. 28 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी जो 27 सितंबर 2025 तक खुली रहेगी. इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्किटेक्चर, इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जैसी कैटेगरी में जूनियर एग्जीक्यूटिव की भर्ती निकाली गई है.
योग्यता
AAI Junior Executive पद के लिए कैसे करें आवेदन?
कैसे होगा चयन?
गेट (GATE) के आधार पर चयन किया जाएगा. 2023, 2024 या 2025 के गेट स्कोर के आधार पर एएआई जूनियर एग्जीक्यूटिव के पदों पर उम्मीदवारों का चयन होगा. हालांकि, सटीक सेलेक्शन स्पेशल पद पर निर्भर करेंगे.
इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो आवेदन करने से पहले www.aai.aero पर विस्तृत अधिसूचना को ध्यान से पढ़ लें.
