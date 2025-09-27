AAI Junior Executive Recruitment 2025: आज रात 11:59 बजे से पहले करें आवेदन, 976 पद भर्ती Apply के लिए आखिरी मौका; जल्दी जानें प्रोसेस

AAI Junior Executive Recruitment 2025: भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) की ओर से 976 पदों की भर्ती आवेदन प्रोसेस को जल्द बंद कर दिया जाएगा. 27 सितंबर, शनिवार की रात 11:59 बजे से पहले आवेदन करने का मौका है. आइए फटाफट ऑनलाइन अप्लाई प्रोसेस जान लेते हैं.
Trending Photos
AAI Junior Executive Recruitment 2025: भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा सिविल, इलेक्ट्रिकल, आर्किटेक्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विषयों में जूनियर एग्जीक्यूटिव की भर्ती की जा रही है. इसके लिए 976 पद खाली हैं और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की अंतिम तिथि भी आ चुकी है. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाकर एएआई जूनियर एग्जीक्यूटिव पद भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. 27 सितंबर को रात 12 बजे से पहले आवेदन करने का मौका है. आधिकारिक वेबसाइट- aai.aero के जरिए उम्मीदवार AAI JE आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं.
किन पदों पर कितनी भर्ती?
क्या चाहिए योग्यता?
कैसे करें जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई?
ये भी पढ़ें- HUDCO Recruitment 2025: चमक जाएगी किस्मत! 29 लाख की सालाना पैकेज वाली सरकारी नौकरी में भर्ती खाली; जानें योग्यता और अप्लाई प्रोसेस