AAI Junior Executive Recruitment 2025: भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) की ओर से 976 पदों की भर्ती आवेदन प्रोसेस को जल्द बंद कर दिया जाएगा. 27 सितंबर, शनिवार की रात 11:59 बजे से पहले आवेदन करने का मौका है. आइए फटाफट ऑनलाइन अप्लाई प्रोसेस जान लेते हैं.

Sep 27, 2025, 02:32 PM IST
AAI Junior Executive Recruitment 2025: आज रात 11:59 बजे से पहले करें आवेदन, 976 पद भर्ती Apply के लिए आखिरी मौका; जल्दी जानें प्रोसेस

AAI Junior Executive Recruitment 2025: भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा सिविल, इलेक्ट्रिकल, आर्किटेक्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विषयों में जूनियर एग्जीक्यूटिव की भर्ती की जा रही है. इसके लिए 976 पद खाली हैं और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की अंतिम तिथि भी आ चुकी है. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाकर एएआई जूनियर एग्जीक्यूटिव पद भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. 27 सितंबर को रात 12 बजे से पहले आवेदन करने का मौका है. आधिकारिक वेबसाइट- aai.aero के जरिए उम्मीदवार AAI JE आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं.

किन पदों पर कितनी भर्ती?

  • जूनियर एग्जीक्यूटिव आर्किटेक्चर- 11
  • जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल- 208
  • जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल इंजियरिंग- 199
  • जूनियर एग्जीक्यूटिव सूचना प्रौद्योगिकी- 31
  • जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रॉनिक्स- 527

क्या चाहिए योग्यता?

  • शैक्षणिक योग्यता:- संबंधित विषय में GATE 2023, 2024, या GATE 2025 में पास होना जरूरी है.
  • आयु सीमा:- अधिकतम उम्र 27 और आरक्षित वर्गों के लिए आयु में छूट लागू है.

कैसे करें जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई?

  1. सबसे पहले AAI की आधिकारिक वेबसाइट- aai.aero पर जाएं.
  2. होम पेज पर एक सेक्शन करियर का शो होगा, उस पर क्लिक करें.
  3. इसके बाद जूनियर एग्जीक्यूटिव भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन दिखेगा.
  4. उस पर क्लिक करेंगे तो लिंक के माध्यम से नया पेज ओपन हो जाएगा.
  5. अब अपना फोन नंबर, ईमेल समेत अन्य डिटेल्स को एंटर करके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा करें.
  6. आगे फॉर्म को भरें जो-जो डिटेल्स मांग रहे हैं उसे भर दीजिए.
  7. आगे GATE की स्कोर डिटेल्स, फोटोग्राफ, सिग्नेचर आदि अपलोड कर दें.
  8. वर्ग अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान कर दें और फिर फॉर्म सबमिट कर दें.
  9. भविष्य में जरूरत होगी इसलिए कन्फर्मेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लें.

