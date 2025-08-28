AAI Junior Executive Recruitment 2025: जूनियर एग्जीक्यूटिव भर्ती के लिए आवेदन शुरू, जानें ऑनलाइन प्रोसेस और कैसे होगा सेलेक्शन?

AAI Junior Executive Recruitment 2025: हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 976 पदों पर भर्ती निकाली गई है. इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार घर बैठे या कहीं भी रहकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. इसके लिए आपको किस वेबसाइट पर जाना होगा? जूनियर एग्जीक्यूटिव भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया क्या है? जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए सिलेक्शन कैसे किया जाता है? आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.

एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में कितने पदों पर भर्ती हो रही है?

एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जूनियर एग्जीक्यूटिव के तौर पर भर्ती निकाली है. कुल 976 पदों पर भर्ती निकाली गई है. जूनियर एग्जीक्यूटिव वास्तुकला के लिए 11 पद, जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग-सिविल में 199 पद, जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग-विद्युत में 208 पद, जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रॉनिक्स में 527 पद और जूनियर एग्जीक्यूटिव सूचना प्रौद्योगिकी में 31 पद की भर्ती निकली है.

कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?

एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट- aai.aero पर जाएं. होमपेज पर AAI जूनियर एग्जीक्यूटिव भर्ती 2025 का पंजीकरण लिंक शो होगा. लिंक पर क्लिक करने के बाद पंजीकरण के लिए मांगी जा रही डिटेल्स को एंटर करना होगा. इसके बाद लॉग इन करें और फिर आप आवेदन का प्रोसेस अपना सकते हैं. मांगी जा रही डिटेल्स को भरें और फिर जरूरत दस्तावेज को अपलोड कर दें. आवेदन फीस को भरने के बाद एक बार सभी डिटेल्स को पढ़ लें. सब्मिट के बाद आवेदन पत्र को डाउनलोड कर लें और उसका प्रिंटआउट भी निकाल लें.

कैसे होगा जूनियर एग्जीक्यूटिव का सेलेक्शन?

एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से जूनियर एग्जीक्यूटिव भर्ती के लिए सेलेक्शन प्रोसेस में GATE स्कोर शामिल होगा. योग्य उम्मीदवारों जो 2023 से 2025 के बीच में हुए किसी भी GATE परीक्षा दे चुके हैं और आवेदन भी कर चुके हैं उनके लिए AAI में आगे का सेलेक्शन प्रोसेस अपनाया जाएगा.

