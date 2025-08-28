AAI Junior Executive Recruitment 2025: जूनियर एग्जीक्यूटिव भर्ती के लिए आवेदन शुरू, जानें ऑनलाइन प्रोसेस और कैसे होगा सेलेक्शन?

AAI Junior Executive Recruitment 2025: एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जूनियर एग्जीक्यूटिव की भर्ती के लिए आवेदन शुरू कर दिया गया है. आइए इसका ऑनलाइन प्रोसेस और सिलेक्शन कैसे होता है? जान लेते हैं.
AAI Junior Executive Recruitment 2025: हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 976 पदों पर भर्ती निकाली गई है. इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार घर बैठे या कहीं भी रहकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. इसके लिए आपको किस वेबसाइट पर जाना होगा? जूनियर एग्जीक्यूटिव भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया क्या है? जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए सिलेक्शन कैसे किया जाता है? आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में कितने पदों पर भर्ती हो रही है?
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जूनियर एग्जीक्यूटिव के तौर पर भर्ती निकाली है. कुल 976 पदों पर भर्ती निकाली गई है. जूनियर एग्जीक्यूटिव वास्तुकला के लिए 11 पद, जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग-सिविल में 199 पद, जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग-विद्युत में 208 पद, जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रॉनिक्स में 527 पद और जूनियर एग्जीक्यूटिव सूचना प्रौद्योगिकी में 31 पद की भर्ती निकली है.
कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?
कैसे होगा जूनियर एग्जीक्यूटिव का सेलेक्शन?
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से जूनियर एग्जीक्यूटिव भर्ती के लिए सेलेक्शन प्रोसेस में GATE स्कोर शामिल होगा. योग्य उम्मीदवारों जो 2023 से 2025 के बीच में हुए किसी भी GATE परीक्षा दे चुके हैं और आवेदन भी कर चुके हैं उनके लिए AAI में आगे का सेलेक्शन प्रोसेस अपनाया जाएगा.
