AAI Recruitment 2026: 30 साल के युवाओं के लिए गोल्डन चांस, असिस्टेंट पदों पर निकली भर्ती, मंथली सैलरी 1 लाख पार

AAI Recruitment 2026 Notification: सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र में नॉन एग्जीक्यूटिव के कई पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 12 दिसंबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 11 जनवरी, 2026 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट aai.aero पर जाकर तय लास्ट डेट तक आवेदन कर सकते हैं.

नॉन-एग्जीक्यूटिव के इन 14 पदों पर निकली वैकेंसी

सीनियर असिस्टेंट (इलैक्ट्रोनिक्स) - 05 पद

जूनियर असिस्टेंट (HR) - 02 पद

जूनियर असिस्टेंट (फायर सर्विसेस) - 07 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान/यूनिवर्सिटी/बोर्ड से संबंधित पद अनुसार 10वीं, 12वीं, इलेक्ट्रॉनिक्स/दूरसंचार/रेडियो इंजीनियरिंग/ऑटोमोबाइल/अग्नि/मैकेनिकल में डिप्लोमा, ग्रेजुएशन के साथ टाइमिंग स्किल और अन्य निर्धारित पात्रता होनी चाहिए.

इतनी होगी मंथली सैलरी

सीनियर असिस्टेंट (इलेक्ट्रॉनिक्स) - 36,000 से 1,10,000 रुपये

जूनियर असिस्टेंट (HR) - 31,000 से 92,000 रुपये

जूनियर असिस्टेंट (फायर सर्विस) - 31,000 से 92,000 रुपये

आवेदन शुल्क

जनरल, EWS, OBC - 1,000 रुपये

महिला/SC/ST/PWD/एक्स-सर्विसमैन - नि:शुल्क

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 30 साल निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना 06.12.2025 के आधार पर की जाएगी. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

चयन प्रक्रिया

ऑनलाइन लिखित परीक्षा

स्किल टेस्ट/PST/ PET/ड्राइविंग टेस्ट/टाइपिंग टेस्ट/कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

ऐसे करें आवेदन:

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट aai.aero पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स, फोटो और सिग्नेचर को सही साइज और फॉन्ट में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

