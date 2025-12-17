AAI Recruitment 2025: एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में निकली भर्ती... हर महीने मिलेगी 1.10 लाख तक सैलरी, जानें आवेदन प्रोसेस

AAI Recruitment 2025: एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से युवाओं को अच्छा मौका दिया जा रहा है. कई पदों पर भर्ती निकली है. आइए आवेदन के लिए योग्यता और प्रोसेस के बारे में विस्तार से जानते हैं.
AAI Recruitment 2025: क्या आप भी नौकरी करना चाहते हैं और इसके लिए अवसर तलाश रहे हैं? अगर हां, तो आपके पास शानदार मौका है और इसका फायदा उठाकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में आवेदन कर सकते हैं. सीनियर असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट पदों पर भर्ती की जा रही है जिसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को जारी कर दिया गया है. 12 दिसंबर से आवेदन की प्रक्रिया चालू है. आइए योग्यता और आवेदन का तरीका जानते हैं.
कब तक आवेदन का मौका?
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा सीनियर असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन प्रक्रिया को चालू कर दिया गया है. 12 दिसंबर 2025 से 11 जनवरी 2026 तक आवेदन करने का मौका है. एएआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन पत्र उपलब्ध है.
किन योग्यता की जरूरत?
सीनियर असिस्टेंट पद के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स या रेडियो या टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना जरूरी है. साथ ही संबंधित क्षेत्र में 2 साल का अनुभव होना भी जरूरी है.
जूनियर असिस्टेंट (HR) पद के लिए ग्रेजुएशन डिग्री जरूरी होगी.
जूनियर असिस्टेंट (फायर सर्विस) पद के लिए 10वीं पास जरूरी है. साथ ही 3 साल का अनुभव होना चाहिए.
जूनियर असिस्टेंट के फायर सर्विस के लिए रेगुलर स्टडी में 12वीं पास वाले भी आवेदन कर सकते हैं.
क्या है चयन प्रक्रिया?
लिखित परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के तहत चयन प्रक्रिया पूरी होगी. जबकि, जूनियर असिस्टेंट पोस्ट की भर्ती के लिए कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट लिया जाएगा और इसके बाद ही चयन किया जा सकता है.
कैसे करें अप्लाई?
जनरल कैटेगरी 1000 रुपये आवेदन शुल्क आरक्षित वर्ग बिना फीस जमा करें प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. फॉर्म जमा करने के बाद एक कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट जरूर निकाल लें. अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं.
