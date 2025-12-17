Advertisement
trendingNow13043895
Hindi NewsनौकरीAAI Recruitment 2025: एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में निकली भर्ती... हर महीने मिलेगी 1.10 लाख तक सैलरी, जानें आवेदन प्रोसेस

AAI Recruitment 2025: एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में निकली भर्ती... हर महीने मिलेगी 1.10 लाख तक सैलरी, जानें आवेदन प्रोसेस

AAI Recruitment 2025: एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से युवाओं को अच्छा मौका दिया जा रहा है. कई पदों पर भर्ती निकली है. आइए आवेदन के लिए योग्यता और प्रोसेस के बारे में विस्तार से जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Dec 17, 2025, 11:42 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AAI Recruitment 2025: एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में निकली भर्ती... हर महीने मिलेगी 1.10 लाख तक सैलरी, जानें आवेदन प्रोसेस

AAI Recruitment 2025: क्या आप भी नौकरी करना चाहते हैं और इसके लिए अवसर तलाश रहे हैं? अगर हां, तो आपके पास शानदार मौका है और इसका फायदा उठाकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में आवेदन कर सकते हैं. सीनियर असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट पदों पर भर्ती की जा रही है जिसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को जारी कर दिया गया है. 12 दिसंबर से आवेदन की प्रक्रिया चालू है. आइए योग्यता और आवेदन का तरीका जानते हैं.

कब तक आवेदन का मौका?

एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा सीनियर असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन प्रक्रिया को चालू कर दिया गया है. 12 दिसंबर 2025 से 11 जनवरी 2026 तक आवेदन करने का मौका है. एएआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन पत्र उपलब्ध है.

Add Zee News as a Preferred Source

किन योग्यता की जरूरत?

सीनियर असिस्टेंट पद के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स या रेडियो या टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना जरूरी है. साथ ही संबंधित क्षेत्र में 2 साल का अनुभव होना भी जरूरी है.

जूनियर असिस्टेंट (HR) पद के लिए ग्रेजुएशन डिग्री जरूरी होगी.

जूनियर असिस्टेंट (फायर सर्विस) पद के लिए 10वीं पास जरूरी है. साथ ही 3 साल का अनुभव होना चाहिए.

जूनियर असिस्टेंट के फायर सर्विस के लिए रेगुलर स्टडी में 12वीं पास वाले भी आवेदन कर सकते हैं.

क्या है चयन प्रक्रिया?

लिखित परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के तहत चयन प्रक्रिया पूरी होगी. जबकि, जूनियर असिस्टेंट पोस्ट की भर्ती के लिए कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट लिया जाएगा और इसके बाद ही चयन किया जा सकता है.

कैसे करें अप्लाई?

  1. एएआई की आधिकारिक वेबसाइट www.aai.aero पर जाएं.
  2. होमपेज पर sign-up का ऑप्शन मिलेगा उस पर क्लिक करें.
  3. यहां अपना नाम, पता और फोन नंबर एंटर करने के साथ लॉगिन करें.
  4. इसके बाद स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म शो हो जाएगा.
  5. मांगी जा रही डिटेल्स और डॉक्टूमेंट को सब्मिट कर दें.

जनरल कैटेगरी 1000 रुपये आवेदन शुल्क आरक्षित वर्ग बिना फीस जमा करें प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. फॉर्म जमा करने के बाद एक कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट जरूर निकाल लें. अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- विदेश से करनी है MBBS की पढ़ाई? यूरोप में ये हैं टॉप 3 यूनिवर्सिटी, जानें फीस से लेकर सबकुछ

 

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

AAI Recruitment 2025

Trending news

गांधी परिवार को परेशान करना चाहती है भाजपा, नेशनल हेराल्ड केस पर खरगे ने BJP को घेरा
National Herald case
गांधी परिवार को परेशान करना चाहती है भाजपा, नेशनल हेराल्ड केस पर खरगे ने BJP को घेरा
ये योद्धा जंग नहीं जल के मैदान में उतरा, बावड़ियों को बचाने के लिए बेचैन, लगाई जवानी
Arun Krishnamurthy
ये योद्धा जंग नहीं जल के मैदान में उतरा, बावड़ियों को बचाने के लिए बेचैन, लगाई जवानी
'राम का नाम बदनाम न करो...' G RAM G Bill पर थरूर ने सरकार पर किया कटाक्ष-Video
G RAM G Bill
'राम का नाम बदनाम न करो...' G RAM G Bill पर थरूर ने सरकार पर किया कटाक्ष-Video
MGNREGA हो गई 'जी राम जी'! कांग्रेस परेशान पर बीजेपी - NDA के नेता बेचैन क्यों हैं?
MGNREGA news
MGNREGA हो गई 'जी राम जी'! कांग्रेस परेशान पर बीजेपी - NDA के नेता बेचैन क्यों हैं?
पंचायत के चुनाव में तीसरे नंबर पर रहा, नहीं सह पाया हार का गम, कर लिया सुसाइड
Kerala Local Body Elections
पंचायत के चुनाव में तीसरे नंबर पर रहा, नहीं सह पाया हार का गम, कर लिया सुसाइड
दिल्ली प्रदूषण पर हंसा चीन फिर साफ हवा का राज खोला, आखिर में बता दिया 'ब्रह्मास्त्र'
delhi pollution news
दिल्ली प्रदूषण पर हंसा चीन फिर साफ हवा का राज खोला, आखिर में बता दिया 'ब्रह्मास्त्र'
मुंह छिपाते दिखे IGI एयरपोर्ट पर लूथरा ब्रदर्स, पुलिस पकड़कर ले गई गोवा, देखें Video
Goa Nightclub Fire
मुंह छिपाते दिखे IGI एयरपोर्ट पर लूथरा ब्रदर्स, पुलिस पकड़कर ले गई गोवा, देखें Video
भगदड़ पर क्यों चुप रही सरकार? TMC ने मेसी के कार्यक्रम को लेकर BJP पर किया पलटवार
Lionel Messi
भगदड़ पर क्यों चुप रही सरकार? TMC ने मेसी के कार्यक्रम को लेकर BJP पर किया पलटवार
‘बिहार तो सिर्फ झांकी है, पूरा महाराष्ट्र बाकी है…’ बोले- वारिस पठान
Maharashtra Nagar Nigam Election
‘बिहार तो सिर्फ झांकी है, पूरा महाराष्ट्र बाकी है…’ बोले- वारिस पठान
अब आएगी छप्पर फाड़ सर्दी, कानों में टन-टन बजने वाली है तेज हवा; IMD ने किया अलर्ट
Weather
अब आएगी छप्पर फाड़ सर्दी, कानों में टन-टन बजने वाली है तेज हवा; IMD ने किया अलर्ट