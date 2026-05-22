Advertisement
trendingNow13225350
Hindi NewsनौकरीAFCAT 022026 Recruitment 2026: बिना परीक्षा के भारतीय वायुसेना में भर्ती होने का मौका! किसे मिल सकती है ये सरकारी नौकरी?

AFCAT 02/2026 Recruitment 2026: बिना परीक्षा के भारतीय वायुसेना में भर्ती होने का मौका! किसे मिल सकती है ये सरकारी नौकरी?

AFCAT 02/2026 Recruitment 2026: भारतीय वायुसेना में चुनिंदा उम्मीदवार बिना परीक्षा के भी नौकरी हासिल कर सकते हैं. जबकि, परीक्षा देकर भी योग्य उम्मीदवार इंडियन एयरफोर्स में जॉब हासिल कर सकते हैं, आइए योग्यता, आवेदन प्रोसेस और सैलरी समेत अन्य डिटेल्ट जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: May 22, 2026, 09:16 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Afcat 02 2026 recruitment 2026
Afcat 02 2026 recruitment 2026

AFCAT 02/2026 Recruitment 2026: भारतीय वायुसेना में ऑफिसर बनना कई युवाओं का सपना होता है जिसे पूरा करने का सबसे लोकप्रिय रास्ता वायु सेना सामान्य प्रवेश परीक्षा (AFCAT) मानी जाती है. इसके जरिए योग्य उम्मीदवारों को फ्लाइंग, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ब्रांच में अफसर बनने का मौका मिल रहा है. हाल ही में भारतीय वायुसेना में ऑफिसर पद भर्ती के लिए AFCAT परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी किया गया है. इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और परीक्षा तारीख का भी ऐलान किया गया है. बिना परीक्षा के भी भारतीय वायुसेना में ऑफिसर बन सकते हैं, लेकिन कैसे और कौन? आइए जानते हैं.

8 अगस्त को होगी परीक्षा

एफकैट के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा 20 मई 2026 से शुरू हो गई है. इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट afcat.edcil.co.in पर जाकर आवेदन कर सके हैं. इस सेशन के लिए आवेदन करने वालों के लिए वायुसेना कोर्स की शुरुआत जुलाई 2027 में होगी. 8 अगस्त 2026 को एफकैट लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा.

बिना एग्जाम के कौन हो सकता है भारतीय वायुसेना में भर्ती?

इंडियन एयर फोर्स में स्पेशल एंट्री के जरिए उम्मीदवारों को बिना लिखित परीक्षा के आगे के प्रोसेस में शामिल होने का मिलता है. बिना लिखित परीक्षा के योग्यता और GATE स्कोर के आधार पर भी उम्मीदवारों का चयन किया जाता है. भारतीय वायुसेना में अलग-अलग ब्रांच के तहत भर्ती है और जरूरी योग्यता के अलावा एंट्री प्रोसेस भी अलग-अलग है.

Add Zee News as a Preferred Source

किन योग्यता की जरूरत?

  • फ्लाइंग ब्रांच के लिए 10+2 में मैथमेटिक्स और फिजिक्स अनिवार्य या 3 साल की ग्रेजुएशन या BE/B.Tech (4 साल) डिग्री या इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स / एयरोनॉटिकल सोसायटी ऑफ इंडिया के सेक्शन A और B पास हो. 

  • ग्राउंड ड्यूटी (टेक्निकल) ब्रांच के लिए टेक्निकल का अनुभव होना चाहिए. 10+2 में मैथमेटिक्स और फिजिक्स अनिवार्य या बीएससी भौतिकी + एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स 4 साल की इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी डिग्री या संबंधित इंजीनियरिंग क्षेत्र में डिग्री होनी चाहिए

  • एयरोनॉटिकल इंजीनियर (मैकेनिकल) पद के लिए 10+2 में मैथमेटिक्स और फिजिक्स अनिवार्य या इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में 4 साल की डिग्री या AMIE / Aeronautical सोसाइटी ऑफ इंडिया सेक्शन ए और बी पास होना चाहिए.

  • GATE स्कोर एंट्री के जरिए बिना लिखित परीक्षा के खास एंट्री मिलती है. उम्मीदवार के पास BE/B.Tech डिग्री होनी चाहिए. संबंधित इंजीनियरिंग ब्रांच में वैध GATE स्कोर जरूरी है. GATE स्कोर पिछले 3 साल तक वैध माना जाता है. गेट स्कोर वालों का चयन सीधे AFSB इंटरव्यू के लिए होता है. 

ये भी पढ़ें- RRB Technician Grade 1 Result 2026 OUT: रेलवे भर्ती बोर्ड के टेक्निकल ग्रेड 1 का रिजल्ट जारी, फटाफट ऐसे चेक और डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

TAGS

​ Sarkari Naukri

Trending news

दबोचा गया देश का गद्दार, कैमरे लगाकर पाकिस्तान भेजता था सेना का लाइव लोकेशन
pathankot news
दबोचा गया देश का गद्दार, कैमरे लगाकर पाकिस्तान भेजता था सेना का लाइव लोकेशन
राजस्थान से लेकर यूपी का बांदा उबल रहा! झुलसाती हीटवेव के बीच बिजली संकट होने लगा
Monsoon 2026
राजस्थान से लेकर यूपी का बांदा उबल रहा! झुलसाती हीटवेव के बीच बिजली संकट होने लगा
फिर घटना का शिकार एयर इंडिया फ्लाइट! लैंडिंग से पहले इंजन में लगी आग
AIR INDIA
फिर घटना का शिकार एयर इंडिया फ्लाइट! लैंडिंग से पहले इंजन में लगी आग
बिजनेस के साथ इमोशन ठीक नहीं...एस्सेल ग्रुप के 100 साल होने पर बोले डॉ. सुभाष चंद्रा
100 years of Essel Group
बिजनेस के साथ इमोशन ठीक नहीं...एस्सेल ग्रुप के 100 साल होने पर बोले डॉ. सुभाष चंद्रा
बंगाल में उपद्रवियों की खैर नहीं, 20 जून तक बनी रहेंगी CAPF की 500 कंपनियां
West Bengal news
बंगाल में उपद्रवियों की खैर नहीं, 20 जून तक बनी रहेंगी CAPF की 500 कंपनियां
'गाय कुर्बानी का हिस्सा नहीं', बकरीद से पहले कलकत्ता हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
West Bengal
'गाय कुर्बानी का हिस्सा नहीं', बकरीद से पहले कलकत्ता हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
दहकता ‘तंदूर’ बनेगा उत्तर भारत, आज झुलसाएगी 46°C की आग; IMD ने बताया कब मिलेगी राहत
weather update
दहकता ‘तंदूर’ बनेगा उत्तर भारत, आज झुलसाएगी 46°C की आग; IMD ने बताया कब मिलेगी राहत
भारत का वो राज्य, जो पूरी दुनिया में उगाता सबसे ज्यादा पपीता, कहलाता ‘पपीता कैपिटल’
India nteresting facts in Hindi
भारत का वो राज्य, जो पूरी दुनिया में उगाता सबसे ज्यादा पपीता, कहलाता ‘पपीता कैपिटल’
क्या नॉर्वे में 140 करोड़ भारतीयों का अपमान ‘कार्टून’ कहकर नजरअंदाज किया जा सकता है?
DNA
क्या नॉर्वे में 140 करोड़ भारतीयों का अपमान ‘कार्टून’ कहकर नजरअंदाज किया जा सकता है?
ब्लड शुगर पहुंच चुका था 550 के पार, 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' ने बचाई बुजुर्ग की जान
Punjab news in hindi
ब्लड शुगर पहुंच चुका था 550 के पार, 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' ने बचाई बुजुर्ग की जान