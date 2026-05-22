AFCAT 02/2026 Recruitment 2026: बिना परीक्षा के भारतीय वायुसेना में भर्ती होने का मौका! किसे मिल सकती है ये सरकारी नौकरी?

AFCAT 02/2026 Recruitment 2026: भारतीय वायुसेना में चुनिंदा उम्मीदवार बिना परीक्षा के भी नौकरी हासिल कर सकते हैं. जबकि, परीक्षा देकर भी योग्य उम्मीदवार इंडियन एयरफोर्स में जॉब हासिल कर सकते हैं, आइए योग्यता, आवेदन प्रोसेस और सैलरी समेत अन्य डिटेल्ट जानते हैं.
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AFCAT 02/2026 Recruitment 2026: भारतीय वायुसेना में ऑफिसर बनना कई युवाओं का सपना होता है जिसे पूरा करने का सबसे लोकप्रिय रास्ता वायु सेना सामान्य प्रवेश परीक्षा (AFCAT) मानी जाती है. इसके जरिए योग्य उम्मीदवारों को फ्लाइंग, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ब्रांच में अफसर बनने का मौका मिल रहा है. हाल ही में भारतीय वायुसेना में ऑफिसर पद भर्ती के लिए AFCAT परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी किया गया है. इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और परीक्षा तारीख का भी ऐलान किया गया है. बिना परीक्षा के भी भारतीय वायुसेना में ऑफिसर बन सकते हैं, लेकिन कैसे और कौन? आइए जानते हैं.
एफकैट के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा 20 मई 2026 से शुरू हो गई है. इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट afcat.edcil.co.in पर जाकर आवेदन कर सके हैं. इस सेशन के लिए आवेदन करने वालों के लिए वायुसेना कोर्स की शुरुआत जुलाई 2027 में होगी. 8 अगस्त 2026 को एफकैट लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा.
इंडियन एयर फोर्स में स्पेशल एंट्री के जरिए उम्मीदवारों को बिना लिखित परीक्षा के आगे के प्रोसेस में शामिल होने का मिलता है. बिना लिखित परीक्षा के योग्यता और GATE स्कोर के आधार पर भी उम्मीदवारों का चयन किया जाता है. भारतीय वायुसेना में अलग-अलग ब्रांच के तहत भर्ती है और जरूरी योग्यता के अलावा एंट्री प्रोसेस भी अलग-अलग है.
फ्लाइंग ब्रांच के लिए 10+2 में मैथमेटिक्स और फिजिक्स अनिवार्य या 3 साल की ग्रेजुएशन या BE/B.Tech (4 साल) डिग्री या इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स / एयरोनॉटिकल सोसायटी ऑफ इंडिया के सेक्शन A और B पास हो.
ग्राउंड ड्यूटी (टेक्निकल) ब्रांच के लिए टेक्निकल का अनुभव होना चाहिए. 10+2 में मैथमेटिक्स और फिजिक्स अनिवार्य या बीएससी भौतिकी + एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स 4 साल की इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी डिग्री या संबंधित इंजीनियरिंग क्षेत्र में डिग्री होनी चाहिए
एयरोनॉटिकल इंजीनियर (मैकेनिकल) पद के लिए 10+2 में मैथमेटिक्स और फिजिक्स अनिवार्य या इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में 4 साल की डिग्री या AMIE / Aeronautical सोसाइटी ऑफ इंडिया सेक्शन ए और बी पास होना चाहिए.
GATE स्कोर एंट्री के जरिए बिना लिखित परीक्षा के खास एंट्री मिलती है. उम्मीदवार के पास BE/B.Tech डिग्री होनी चाहिए. संबंधित इंजीनियरिंग ब्रांच में वैध GATE स्कोर जरूरी है. GATE स्कोर पिछले 3 साल तक वैध माना जाता है. गेट स्कोर वालों का चयन सीधे AFSB इंटरव्यू के लिए होता है.
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