AFCAT 1 2026 Result: क्या आज जारी हो सकता है एएफसीएटी परिणाम? स्कोरकार्ड डाउनलोड प्रोसेस से लेकर कट ऑफ डिटेल्स यहां

AFCAT 1 2026 Result (Soon): जल्द ही भारतीय वायु सेना द्वारा AFCAT 1 2026 के परिणाम की घोषणा की जा सकती है. आए परीक्षा के रिजल्ट के जारी होने से पहले एएफसीएटी 1/2026 के स्कोर कार्ड को डाउनलोड करने का प्रोसेस जानते हैं.
AFCAT 1 2026 Result (Soon): भारतीय वायु सेना (IAF) की ओर से एएफसीएटी 1 परिणाम की घोषणा कब तक की जा सकती है? कैसे और कहां से उम्मीदवार रिजल्ट चेक कर सकते हैं? दरअसल, पिछले कुछ दिनों से ये जानकारी सामने आ रही थी कि फरवरी 2026 के अंत तक भारतीय वायु सेना की ओर से एएफसीएटी 1/2026 रिजल्ट को जारी किया जाएगा. 28 फरवरी को महीने का अंतिम दिन है और ऐसे में उम्मीदवारों को इंतजार है कि इंडियन एयरफोर्स की आधिकारिक वेबसाइट पर एएफसीएटी 1/2026 रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा.
हालांकि, अभी तक किसी भी तरह की ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है कि कितने बजे तक भारतीय वायु सेना द्वारा AFCAT 1 2026 के परिणाम का ऐलान किया जाएगा. इस परीक्षा का आयोजन 31 जनवरी 2026 को किया गया था जिसमें शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं.
भारतीय वायु सेना की ऑफिशियल वेबसाइट www.afcat.edcil.co.in पर AFCAT 1 2026 का रिजल्ट जारी किया जाएगा. एएफसीएटी 1 परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करके रिजल्ट चेक कर सकते हैं.
एएफसीएटी 1 2026 का कट-ऑफ परिणाम के साथ ही जारी किया जाएगा. आमतौर पर कट-ऑफ- परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या, परीक्षा का कठिनाई स्तर, कुल रिक्तियां आदि कारकों पर निर्भर करता है. कट-ऑफ के बराबर या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को AFSB परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है.
भारतीय वायु सेना की ओर से एएफसीएटी 1 परीक्षा फ्लाइंग ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच के लिए तकनीकी और गैर-तकनीकी पदों पर किया जाएगा. इसके तहत ग्रुप 'ए' के 340 राजपत्रित अधिकारियों की भर्ती की जाएगी. परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद पास होने वाले उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ जाएगी. सफल उम्मीदवारों को अप्रैल-मई 2026 में आयोजित होने वाले AFSB इंटरव्यू के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा. इसके बाद उनका चयन राजपत्रित अधिकारी पद के लिए हो सकेगा. अधिक जानकारी या अन्य अपडेट्स के लिए भारतीय वायु सेना की ऑफिशियल वेबसाइट afcat.edcil.co.in पर जा सकते हैं.
