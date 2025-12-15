AFCAT 2026: युवाओं के लिए खुशखबरी! आवेदन की डेडलाइन बढ़ी, अब 19 दिसंबर तक उम्मीदवारों के पास मौका

AFCAT 2026 Registration Last Date Extended: भारतीय वायुसेना में शामिल होने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. इंडियन एयरफोर्स (IAF) ने एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट (AFCAT) 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को 14 दिसंबर से बढ़ाकर 19 दिसंबर, 2025 कर दिया है. ऐसे में जो उम्मीदवार आवेदन करने से चूक गए थे, वे आधिकारिक वेबसाइट afcat.edcil.co.in पर जाकर फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी (तकनीकी और गैर-तकनीकी) पदों के लिए तुरंत ऑनलाइन मोड में आवेदन कर दें, क्योंकि तय डेडलाइन के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करने का मौका नहीं मिलेगा. वहीं, IAF की ओर से जारी पदों के लिए 17 नवंबर, 2025 से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू है.

इतने पदों पर होगी भर्ती

IAF की ओर से AFCAT 2026 भर्ती प्रक्रिया के जरिए विभिन्न 340 फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी (तकनीकी और गैर-तकनीकी) रिक्त पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी.

इस दिन होगी परीक्षा

IAF द्वारा AFCAT 2026 भर्ती परीक्षा का आयोजन 31 जनवरी, 2026 (शनिवार) को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा. एग्जाम सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की जाएगी, जिसमें कुल 300 अंकों के लिए 100 सवाल पूछे जाएंगे. परीक्षा की अवधि 120 मिनट (2 घंटे) होगी. इसी के साथ प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 अंक और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -1 अंक की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी.

कब जारी होगा एडमिट कार्ड?

AFCAT 2026 एडमिट कार्ड परीक्षा से एक सप्ताह पहले जारी किए जाने की उम्मीद है.

आवेदन शुल्क

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा. जो 550 रुपये + GST है.

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित पद अनुसार ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए.

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 20 साल और अधिकतम आयु 24 साल निर्धारित किया गया है.

चयन प्रक्रिया

लिखित परीक्षा

SSB इंटरव्यू

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

मेडिकल एग्जाम

इतनी होगी सैलरी

फ्लाइंग ऑफिसर - 56,100 से 1,77,500 रुपए प्रति महीने

ऐसे करें आवेदन

IAF AFCAT 2026 के लिए जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट afcat.edcil.co.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद खुद को रजिस्टर कर लगिन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

AFCAT 2026 रजिस्ट्रेशन डायरेक्ट लिंक

आफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

