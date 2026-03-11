AFCAT Result 2026 जारी! कटऑफ पार करने वाले उम्मीदवारों को मिलेगा AFSB टेस्ट का मौका, 340 पदों पर होगी भर्ती

Advertisement
भारतीय वायुसेना ने एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट यानी AFCAT 01/2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है. इस भर्ती के जरिए फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी शाखाओं में कुल 340 ग्रुप-A गजेटेड अधिकारी पदों को भरा जाएगा. उम्मीदवार अब अपना स्कोरकार्ड आधिकारिक वेबसाइट afcat.edcil.co.in पर जाकर देख सकते हैं.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Mar 11, 2026, 01:29 PM IST
भारतीय वायुसेना ने जनवरी 2026 में आयोजित AFCAT परीक्षा का परिणाम 11 मार्च को घोषित कर दिया. इस परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब अपना स्कोरकार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं. रिजल्ट के साथ मेरिट लिस्ट भी जारी की गई है. जिन उम्मीदवारों ने कटऑफ के बराबर या उससे ज्यादा अंक हासिल किए हैं, उन्हें अगले चरण यानी एयर फोर्स सिलेक्शन बोर्ड (AFSB) टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा.

AFCAT 2026 का रिजल्ट हुआ जारी
Indian Air Force ने बुधवार 11 मार्च को Air Force Common Admission Test 2026 का परिणाम घोषित कर दिया. इस परीक्षा के जरिए वायुसेना में अधिकारी बनने का मौका मिलता है. उम्मीदवार अब अपना रिजल्ट और स्कोरकार्ड आधिकारिक वेबसाइट afcat.edcil.co.in पर जाकर देख सकते हैं. वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद उम्मीदवार अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड भी कर सकते हैं.

340 पदों पर होगी भर्ती
इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 340 पदों को भरा जाएगा. ये सभी पद ग्रुप-A गजेटेड अधिकारी के हैं. इन पदों में फ्लाइंग ब्रांच के साथ-साथ ग्राउंड ड्यूटी (टेक्निकल) और ग्राउंड ड्यूटी (नॉन-टेक्निकल) शाखाएं भी शामिल हैं. इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को भारतीय वायुसेना में अधिकारी के रूप में काम करने का मौका मिलेगा.

ऐसे चेक करें AFCAT 2026 का रिजल्ट
उम्मीदवार अपना रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट afcat.edcil.co.in पर जाएं. वेबसाइट के होमपेज पर AFCAT-01/2026 रिजल्ट से जुड़ा लिंक दिखाई देगा. उस लिंक पर क्लिक करने के बाद उम्मीदवार लॉगिन पेज पर पहुंच जाएंगे. इसके बाद उन्हें अपना रजिस्टर किया हुआ ईमेल आईडी और पासवर्ड दर्ज करना होगा. लॉगिन करते ही उनका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिख जाएगा. उम्मीदवार इसे डाउनलोड कर सकते हैं और भविष्य के लिए इसकी कई कॉपी संभाल कर रख सकते हैं.

स्कोरकार्ड में क्या-क्या जानकारी होगी
AFCAT स्कोरकार्ड में उम्मीदवार से जुड़ी कई जरूरी जानकारियां दी गई होती हैं. इसमें उम्मीदवार का पूरा नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और अलग-अलग सेक्शन में मिले अंक शामिल होते हैं. इसके अलावा कुल प्राप्त अंक, उस साल की कटऑफ मार्क्स, उम्मीदवार अगले चरण के लिए क्वालिफाई हुआ या नहीं और श्रेणी के हिसाब से रैंक जैसी जानकारी भी स्कोरकार्ड में दी जाती है.

अगले चरण के लिए ऐसे होगा चयन
इस परीक्षा में जिन उम्मीदवारों के अंक तय कटऑफ के बराबर या उससे ज्यादा होंगे उन्हें अगले चरण के लिए चुना जाएगा. इन उम्मीदवारों को आगे की प्रक्रिया के लिए एयर फोर्स सिलेक्शन बोर्ड यानी AFSB की टेस्टिंग में शामिल होना होगा. इसी प्रक्रिया के बाद अंतिम रूप से उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. इस तरह AFCAT 2026 के जरिए भारतीय वायुसेना में अधिकारी बनने की दिशा में उम्मीदवारों का पहला बड़ा कदम पूरा हो गया है. अब चयनित उम्मीदवारों को अगले चरण की तैयारी करनी होगी.

About the Author
author img
ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल जी न्यूज में डिजिटल पत्रकार हैं. वह जनवरी 2025 में जी न्यूज से जुड़े. देश दुनिया के साथ-साथ की ब्रेकिंग न्यूज की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. लगभग 3 महीने तक ये जी भारत के...और पढ़ें

