AFCAT 01/2026 Notification: भारतीय वायुसेना की 2 बार होती है परीक्षा, 10 नवंबर से आवेदन शुरू; जानें कौन-कौन कर सकता है Apply

AFCAT Registration 2026 Date: अगर आप भी देश सेवा के लिए भारतीय वायुसेना में भर्ती होना चाहते हैं तो इसके लिए पहले इंडियन एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट (AFCAT) परीक्षा देनी होगी. हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है. ऐसे युवा जो भारतीय वायुसेना में भर्ती होना चाहते हैं वो एफकैट के लिए आवेदन कर सकते हैं. इंडियन एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के लिए आवेदन की प्रक्रिया 10 नवंबर 2025 से शुरू हो जाएगी. ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाकर आवेदन कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि इसके लिए किन-किन योग्यता की जरूरत होगी और कौन आवेदन कर सकता है.

इंडियन एयर फोर्स ज्वाइन करने की इच्छा रखने वालों के लिए खुशखबरी है कि वो 10 नवंबर, सोमवार से भारतीय वायु सेना सामान्य प्रवेश परीक्षा (AFCAT 2026) के नए बैच के लिए आवेदन कर सकते हैं. इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को 9 दिसंबर 2025 तक आवेदन करने का मौका दिया जाएगा. एफकैट की ऑफिशियल वेबसाइट- afcat.cdac.in पर आवेदन करने के लिए लिंक जल्द एक्टिव हो जाएगा.

कौन-कौन कर सकता है एफकैट के लिए आवेदन?

फ्लाइंग ब्रांच में आवेदन के लिए जरूरी है कि उम्मीदवार मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास हो और उसके पास फिजिक्स और मैथ विषय जरूर हो. न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक होना भी जरूरी है.

ग्राउंड ड्यूटी (टेक्निकल) के लिए इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी डिग्री वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं.

ग्राउंड ड्यूटी (नॉन टेक्निकल) के लिए किसी भी विषय से कम से कम 60% अंकों से ग्रेजुएट होना जरूरी है.

20 साल से 24 साल तक के उम्र वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.

ग्राउंड ड्यूटी वाले उम्मीदवार के लिए न्यूनतम उम्र 20 साल और अधिकतम 26 साल है.

कैसे करें आवेदन?

सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं. होमपेज पर ‘AFCAT 1 2026’ का लिंक शो होगा उस पर क्लिक करें. नया पेज ओपन होगा जहां पहले ईमेल और फोन नंबर से रजिस्ट्रेशन करना होगा. स्क्रीन पर आवेदन पत्र ओपन हो जाएगा इसमें सभी मांगी जा रही डिटेल्स को एंटर करें. इसके बाद शैक्षिक जानकारियां दर्ज करें, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर स्कैन अपलोड करें. आवेदन शुल्क जमा करने के बाद कंफर्मेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लें.

इस तरह से आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी. अगर इसके संबंध में अधिक जानना चाहते हैं तो भारतीय वायुसेना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.

