AFMS Recruitment 2025: MBBS वालों के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका! बिना परीक्षा के भारतीय सेना में होगी भर्ती; जानें आवेदन प्रोसेस

AFMS Recruitment 2025: क्या आप भारतीय सेना में मेडिकल नौकरी करने का मौका तलाश रहे हैं? अगर हां, तो MBBS वालों के लिए भर्ती निकल चुकी है. आइए जानते हैं कि कैसे मेडिकल ऑफिसर भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं.
Indian Army AFMS Recruitment 2025: अगर आपने भी डॉक्टरी की पढ़ाई की है और सरकारी नौकरी का अवसर देख रहे हैं तो इंडियन आर्मी में भर्ती हो रही है. मेडिकल क्षेत्र में नई भर्ती निकली है और देश की सेवा के लिए योगदान देने वालों के लिए एक अच्छा मौका है कि वो आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस (AFMS) के तहत निकली भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. मेडिकल ऑफिसर भर्ती के लिए आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज की ओर से आवेदन प्रोसेस शुरू कर दिया गया है, आइए जानते हैं कि कब तक और कैसे मेडिकल ऑफिसर भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं.
AFMS मेडिकल ऑफिसर भर्ती के लिए आवेदन शुरू
मेडिकल क्षेत्र वालों के लिए भारतीय सेना में कुल 225 पदों पर भर्ती निकली है. आर्म्ड फोर्स में डॉक्टरों की जरूरत के लिए मेडिकल ऑफिसर की भर्ती की जा रही है. 13 सितंबर 2025 से शुरू हो गया है और 3 अक्टूबर 2025 तक आप आवेदन कर सकते हैं. ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.
क्या होनी चाहिए योग्यता?
कितनी होगी सैलरी?
आर्म्ड फोर्स में मेडिकल ऑफिसर भर्ती के तहत सिलेक्ट हुए अभ्यर्थियों की सैलरी हर महीने 61,300 रुपये से 1,20,900 रुपये तक प्रति माह हो सकती है. साथ में अन्य वेतन भत्ते का लाभ भी मिलेगा.
मेडिकल ऑफिसर भर्ती के लिए कैसे करें आवेदन?
अगर आप इस भर्ती से संबंधित अन्य कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं. नोटिफिकेशन के जरिए रोजगार समाचार पत्र में संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे.
