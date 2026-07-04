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Agniveer CEE Result 2026 (OUT Soon): किसी भी समय जारी हो सकता है अग्निवीर सीईई परीक्षा का रिजल्ट, ऐसे चेक करें मेरिट लिस्ट

Agniveer CEE Result 2026 (OUT Soon): भारतीय सेना के अग्निवीर 2026 भर्ती के लिए आयोजित फेज 2 कॉमन एंट्रेंस एग्जाम (CEE) का रिजल्ट किसी भी समय जारी हो सकता है. इस साल 1 जून से 12 जून 2026 के बीच इस परीक्षा को आयोजित किया गया था.

Written BySimran Singh
Published: Jul 04, 2026, 08:12 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 08:12 AM IST
Agniveer CEE Result 2026 (OUT Soon): किसी भी समय जारी हो सकता है अग्निवीर सीईई परीक्षा का रिजल्ट, ऐसे चेक करें मेरिट लिस्ट
Image Credit: Agniveer CEE Result 2026 (OUT Soon)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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