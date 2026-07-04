/Agniveer CEE Result 2026 (OUT Soon): किसी भी समय जारी हो सकता है अग्निवीर सीईई परीक्षा का रिजल्ट, ऐसे चेक करें मेरिट लिस्ट

Agniveer CEE Result 2026 (OUT Soon): भारतीय सेना के अग्निवीर 2026 भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जल्द जारी हो सकता है. 1 जून से 12 जून 2026 तक आयोजित हुई फेज 2 कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन (CEE) में शामिल होने वाले उम्मीदवार जल्द अपना परिणाम ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. उम्मीद की जा रही है कि भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर 4 जुलाई 2026 को किसी भी समय अग्निवीर CEE 2026 का रिजल्ट घोषित किया जा सकता है. साथ ही मेरिट लिस्ट को भी जारी किया जाएगा.