/Agniveer CEE Result 2026 (OUT Soon): किसी भी समय जारी हो सकता है अग्निवीर सीईई परीक्षा का रिजल्ट, ऐसे चेक करें मेरिट लिस्ट

Agniveer CEE Result 2026 (OUT Soon): भारतीय सेना के अग्निवीर 2026 भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जल्द जारी हो सकता है. 1 जून से 12 जून 2026 तक आयोजित हुई फेज 2 कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन (CEE) में शामिल होने वाले उम्मीदवार जल्द अपना परिणाम ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. उम्मीद की जा रही है कि भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर 4 जुलाई 2026 को किसी भी समय अग्निवीर CEE 2026 का रिजल्ट घोषित किया जा सकता है. साथ ही मेरिट लिस्ट को भी जारी किया जाएगा.
ऐसे में वो उम्मीदवार जो अग्निवीर CEE की परीक्षा में शामिल हुए हैं, ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं. मेरिट लिस्ट के जरिए देख सकेंगे कि आप अगले चरण के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं या नहीं. अग्निवीर CEE में पास हुए उम्मीदवारों को अगले चरण के तहत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल जांच और ट्रेनिंग में शामिल होना होगा.
पिछले कुछ सालों के ट्रेंड को देखते हुए सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे के बीच अग्निवीर सीईई रिजल्ट जारी हो सकता है. उम्मीद है कि 4 जुलाई को शाम से पहले-पहले परिणाम की घोषणा हो सकती है. हालांकि, अभी तक अग्निवीर सीई रिजल्ट जारी होने को लेकर भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट या किसी अन्य माध्यम से डेट और समय की कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है.
सबसे पहले भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाएं.
होमपेज पर 'Agniveer CEE Result 2026' या 'CEE Results' लिंक पर क्लिक करें.
अब अपना Army Recruiting Office (ARO) या संबंधित कैटेगरी चुनें.
इसके बाद स्क्रीन पर मेरिट लिस्ट की PDF खुल जाएगी.
PDF में Ctrl + F की मदद से अपना रोल नंबर या नाम सर्च करें.
यदि आपका नाम या रोल नंबर मेरिट लिस्ट में है, तो आप अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट हो गए हैं.
भविष्य की जरूरत के लिए मेरिट लिस्ट डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रख लें.
अग्निवीर CEE परीक्षा में जिन उम्मीदवारों का नाम शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उन्हें भर्ती प्रक्रिया के तहत अगले चरण में शामिल होना होगा. सबसे पहले उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा और उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा. इसके अलावा चयनित उम्मीदवारों को अन्य जरूरी प्रक्रिया अपनानी होगी. सभी प्रक्रियाओं में सफल उम्मीदवारों का चयन अग्निपथ योजना के तहत किया जाएगा.