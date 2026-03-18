Agniveer Recruitment 2026: युवाओं के लिए देश सेवा और करियर का शानदार मौका, क्या है अग्निपथ योजना? जानिए पूरी भर्ती प्रक्रिया और फायदे

Agniveer Recruitment 2026: क्या आप भी अग्निवीर बनना चाहते हैं और ऐसी भर्ती के निकलने का इंतजार कर रहे हैं जिससे देश की सेवा कर सके? अगर हां, तो भारतीय सेना की ओर से अग्निवीर भर्ती 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है. देश की सेवा करने का सपना देखने वाले युवाओं को शानदार मौका दिया जा रहा है. अग्निवीर भर्ती के तहत हजारों पदों पर भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है. 4 साल की सेवा अवधि वाली इस भर्ती में GD, टेक्निकल, क्लर्क और ट्रेड्समैन जैसे पद भी शामिल हैं. अग्निवीर भर्ती की खासियत ये है कि इसके तहत कम शैक्षणिक योग्यता वाले युवा भी आवेदन कर सकते हैं. 4 साल के लिए सेना में शामिल होकर अपना भविष्य मजबूत बना सकते हैं. अग्निपथ योजना क्या है? अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट क्या है? अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन कैसे करें? अग्निवीर भर्ती के लिए किन योग्यता की जरूरत है? 4 साल के बाद क्या-क्या करियर ऑप्शन हो सकते हैं? आइए अग्निवीर भर्ती 2026 से जुड़ी सभी डिटेल्स जानते हैं.

Indian Army Agniveer Vacancy 2026: अग्निपथ योजना क्या है?

14 जून 2022 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई रक्षा भर्ती नीति, अग्निपथ योजना है जिसे अग्निवीर के रूप में भी जाना जाता है. इसके तहत युवाओं को 4 साल की अवधि के लिए सेना, नौसेना और वायु सेना में काम करने का मौका मिलता है. अग्निवीर के रूप में युवाओं की भर्ती की जाती है. इस योजना के तहत भर्ती किए गए युवाओं को फ्री ट्रेनिंग और अनुशासित जीवनशैली, रहने, खाने और कपड़ों की सुविधा आदि फायदे दिए जाते हैं. इन सबके अलावा सेवा के दौरान अग्निवीर युवाओं को 48 लाख रुपये का गैर-अंशदायी जीवन बीमा कवर भी दिया जाता है.

Agniveer Recruitment 2026: कब तक आवेदन का मौका?

अग्निपथ योजना के तहत भर्ती प्रक्रिया चल रही है. 1 अप्रैल 2026 तक आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो समय रहते अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन जरूर कर लें. आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा (CEE), शारीरिक परीक्षा और मेडिकल टेस्ट के बाद किया जाएगा.

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Agniveer Vacancy 2026: कैसे करें आवेदन?

अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर जाना होगा.

खुद को नाम, जन्मतिथि समेत अन्य डिटेल्स दर्ज करके रजिस्टर कर लें.

इसके बाद होमपेज पर आवेदन पत्र शो होगा जिसमें मांगी जा रही डिटेल्स को दर्ज करें.

आवेदन पत्र को भरने के बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

इसके बाद कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट निकाल लें और इसे डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रखें.

Agniveer Recruitment 2026: जरूरी डिटेल्स

पद का नाम अग्निवीर कुल पद लगभग 46,000 योग्यता 8वीं, 10वीं, 12वीं पास आयु सीमा 17 से 23 वर्ष वेतन 30,000 से 40,000 रुपये प्रति माह नौकरी स्थान पूरे भारत में चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा (CEE), शारीरिक परीक्षा, मेडिकल टेस्ट आवेदन मोड ऑनलाइन

Agniveer 2026: चार साल बाद करियर के ऑप्शन्स?

अग्निवीर पद पर 4 साल की अवधि पूरी हो जाने के बाद अग्निवीरों को भविष्य में कई क्षेत्रों में नौकरी के अवसर मिल सकते हैं. निम्न ऑप्शन्स देख सकते हैं.

सेना, नौसेना और वायुसेना में आगे मौका, अर्धसैनिक बल (CRPF, BSF, CISF), रेलवे, पुलिस और सरकारी विभाग, बड़ी कंपनियां (Tata, Mahindra, Wipro आदि), एयरपोर्ट, बैंक, लॉजिस्टिक्स और सिक्योरिटी सेक्टर आदि के अलावा कई सरकारी और रक्षा संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण मिलता है जिससे अग्निवीरों को बड़ा फायदा मिल सकता है.

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