AIIMS में कई पदों पर निकली वैकेंसी, सैलरी 67,700 रुपये तक! फटाफट ऐसे करें अप्लाई

AIIMS Bathinda Recruitment: एम्स, बठिंडा में 153 पदों पर भर्ती निकली है. इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं. खबर में पढ़ें सारी डिटेल्स..

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Oct 22, 2025, 07:13 PM IST
AIIMS Bathinda Recruitment 2025: एम्स में नौकरी का सपना देख रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है. दरअसल, एम्स बठिंडा की ओर से सीनियर रेजिडेंट के कुल 153 पदों पर भर्ती निकाली गई है. ऐसे में जो उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 20 नवंबर 2025 है. 

कौन कर सकता है अप्लाई?
इन वैकेंसी के लिए वो ही उम्मीदवार आवेदन कर सकता है, जिसके पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एमडी, एमएस, डीएनबी या फिर एमडीएस की डिग्री हो. इसके अलावा भी कैंडिडेट के पास जरूरी पात्रता होनी चाहिए. साथ ही उम्मीदवार की उम्र 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए. कुछ कैटगरी के लोगों को उम्र सीमा में छूट दी जाएगी. ऐसे में आवेदन से पहले जारी नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ें. 

रजिस्ट्रेशन फीस क्या है?
जनरल, ओबीसी, और ईडब्लूएस कैंडिडेट्स के आवेदन फीस 1180 रुपये हैं. वहीं, एससी और एसटी के लिए एप्लीकेशन फीस 590 रुपये निर्धारित की गई है. 

कितनी मिलेगी सैलरी?
जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, इन पदों पर सेलेक्ट हुए कैंडिडेट को प्रतिमाह 67,700 रुपये तक सैलरी मिल सकती है. 

कैसे करें अप्लाई?

  • एम्स की इस भर्ती के आवेदन के लिए आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट  aiimsbathinda.edu.in पर जाना होगा. 

  • होमपेज पर अप्लाई लिंक पर क्लिक करें

  • अब मांगी गई सारी डिटेल्स को भरें और फीस के साथ फॉर्म को सबमिट कर दें. 

  • लास्ट में पेज को डाउनलोड करके प्रिंटआउट जरूर निकाल लें. 

