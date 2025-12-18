AIIMS Recruitment 2025: सरकारी अस्पताल में निकली भर्ती, कुल 163 पद खाली; जानें योग्यता और आवेदन प्रोसेस

AIIMS Bathinda Vacancy 2025: मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर चुके या करने वाले छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है. ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बठिंडा में कई पदों पर भर्ती निकली है. नॉन एकेडमिक सीनियर रेजिडेंट पदों पर AIIMS में भर्ती की जा रही है. बिना किसी लंबे प्रोसेस को अपनाकर आप आवेदन कर सकते हैं. अलग-अलग डिपार्टमेंट के लिए भर्ती निकाली गई है. कुल 163 पदों पर भर्ती की जाएगी. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार गूगल फॉर्म भरकर आवेदन कर सकते हैं. आइए योग्यता और आवेदन का तरीका जानते हैं.

कब तक आवेदन करने का मौका?

AIIMS बठिंडा ने नॉन एकेडमिक सीनियर रेजिडेंट के पदों पर भर्ती निकाली है. इसके लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार 7 जनवरी शाम 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं. ईएनटी, न्यूरोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन, पैथोलॉजी, जनरल मेडिसिन, फार्माेलॉजी, कार्डियोलॉजी, यूरोलॉजी जैसे 42 डिपार्टमेंट में भर्ती निकली है. इन विभागों में कुल 163 पद खाली हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

किन योग्यता की जरूरत?

किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से एमडी या एमएस या डीएनबी या एमडीएस की डिग्री होना जरूरी. संबंधित पद का स्पेशलिटी होना भी जरूरी है. इसके अलावा सेंट्रल या राज्य मेडिकल काउंसिल में उम्मीदवार रजिस्टर होना जरूरी है. कुछ पद ऐसे भी हैं जिसके लिए नॉन मेडिकल वाले भी आवेदन कर सकते हैं. योग्यता से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं. 45 साल तक के उम्र वाले आवेदन कर सकते हैं.

कैसे करें आवेदन?

गूगल फॉर्म के लिए इस लिंक (AIIMS Recruitment 2025) पर क्लिक करें. यहां मांगी जा रही डिटेल्स को भर दें और फिर फॉर्म को सबमिट करें. आप चाहें तो भरे हुए फॉर्म का प्रिंट आउट निकालकर और संबंधित दस्तावेजों के साथ इसे स्पीड पोस्ट कर सकते हैं. 12 जनवरी 2026 तक रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम फॉर्म जमा कर सकते हैं. ‘द रिक्रूटमेंट सेल, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, मंडी देवबाली रोड, एम्स बठिंडा 151001, पंजाब’ इस पते पर फॉर्म भेज सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए संस्थान की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- MBBS Seats Increased: डॉक्टर बनने का सपना होगा पूरा! सरकारी कॉलेजों में बढ़ी मेडिकल सीटें